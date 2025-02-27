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В Минэнерго заявили о планах по распространению схемы "бери или плати"

В Минэнерго заявили о планах по распространению схемы "бери или плати" - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго заявили о планах по распространению схемы "бери или плати"

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов не исключил, что определение объема услуг по передаче электрической энергии по... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T20:25+0300

2025-02-27T20:25+0300

2025-02-27T20:26+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов не исключил, что определение объема услуг по передаче электрической энергии по принципу "бери или плати" может распространиться на всех потребителей, а не только на новых. Ранее сообщалось, что Минэнерго разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема услуг по передаче электрической энергии и их оплату исходя из заявленной максимальной мощности, а не фактического потребления. Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года. "У нас есть сейчас поручения президента и вице-премьера рассмотреть переход на оплату по максимальной мощности для новых потребителей... Выглядеть это будет несколько дискриминационно в отношении новых и старых потребителей, потому что старые продолжат платить оплату услуг по передаче исходя из фактической мощности, а новые - исходя из максимальной мощности. Возможно, это часть общего эксперимента по переводу всех потребителей (на оплату услуг – ред.) за величину максимальной мощности", - сказал Максимов на заседании с зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерием Селезневым. Также на заседании замначальника управления регулирования в электроэнергетике Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Сергей Гафаров заявил, что поддерживает введение этого принципа: "ФАС рассмотрела предложенный проект постановления..., и в части проекта разногласий не имеет". "Россети" ранее выступили с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.

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минэнерго рф, поставки электроэнергии, электросети