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Евросоюз призвал США к диалогу в торговле

Евросоюз призвал США к диалогу в торговле - 27.02.2025, ПРАЙМ

Евросоюз призвал США к диалогу в торговле

ЕС на фоне заявлений президента США Дональда Трампа призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:27+0300

2025-02-27T11:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. ЕС на фоне заявлений президента США Дональда Трампа призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы должны работать вместе, чтобы сохранить все возможности для наших людей и предприятий. А не друг против друга. Европа выступает за диалог, открытость и взаимность. Мы готовы к партнерству, если игра идет по правилам", - сообщил он. В Еврокомиссии также напомнили, что объем трансатлантической торговли составляет $1,5 триллиона в год. "Американские компании смогли инвестировать и получать существенные доходы именно потому, что ЕС - это большой, единый рынок, который хорош для бизнеса. Это также является ключевым фактором, способствующим трансатлантической торговле товарами и услугами, объем которой составляет более 1,5 триллиона долларов в год - крупнейшие двусторонние торговые и инвестиционные отношения в мире", - пояснил представитель Еврокомиссии. При этом в Брюсселе снова повторили, что "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики". "ЕС всегда будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от необоснованных тарифов", - заключил собеседник агентства. Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. Он также обвинил ЕС в "обмане" и изначально враждебном отношении к США.

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