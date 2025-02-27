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В Италии призвали ЕС "проявить смелость" и начать диалог с Россией - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В Италии призвали ЕС "проявить смелость" и начать диалог с Россией
В Италии призвали ЕС "проявить смелость" и начать диалог с Россией - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Италии призвали ЕС "проявить смелость" и начать диалог с Россией
Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:04+0300
2025-02-27T14:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери. "Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства. Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа. "Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери.
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ес, италия, россия
Политика, ЕС, ИТАЛИЯ, РОССИЯ
14:04 27.02.2025 (обновлено: 14:09 27.02.2025)
 
В Италии призвали ЕС "проявить смелость" и начать диалог с Россией

Вальдегамбери: ЕС нужно "проявить смелость" и начать диалог с Россией

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - ПРАЙМ. Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение в общественном мнении европейцев о конфликте на Украине, заявил РИА Новости депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери.
"Евросоюз дезориентирован. Я не знаю, какое решение он примет. У меня есть основания полагать, что многие страны не пойдут по пути конфликта. Преобладающее мнение внутри стран против этого. Это был бы выбор камикадзе, который не был бы принят большинством европейцев. Я лично убежден, что многие, по крайней мере, моя страна, не пойдут по этому пути, в противном случае они будут наказаны избирателями. Я верю, что мы проявим смелость, обратившись к России, чтобы начать диалог. Мы совершили множество ошибок, и мы не можем позволить себе совершить еще больше", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что, несмотря на годы беспочвенных обвинений, распространяемых СМИ, он начал получать признание от простых людей, выражавших ему благодарность за то, что он поднимал вопрос о тупиковом конфронтационном курсе в отношении России, которому следует Европа.
"Люди всё больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи (Владимиру - ред.) Зеленскому были неправильными. Это убеждение получило широкую поддержку среди европейцев, которые теперь считают поддержку Украины нерациональной и потенциально пагубной для внутренней политики и повседневной жизни", - сказал Вальдегамбери.
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