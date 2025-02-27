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Eurofer призвала защитить сталелитейное производство ЕС

Eurofer призвала защитить сталелитейное производство ЕС - 27.02.2025, ПРАЙМ

Eurofer призвала защитить сталелитейное производство ЕС

Европейская ассоциация стали (Eurofer) выступает за решительные действия для защиты сталелитейного производства Евросоюза (ЕС), в частности, за разработку... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:42+0300

2025-02-27T15:42+0300

2025-02-27T15:42+0300

экономика

ес

eurofer

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Европейская ассоциация стали (Eurofer) выступает за решительные действия для защиты сталелитейного производства Евросоюза (ЕС), в частности, за разработку надежного режима тарифов, чтобы остановить последствия перепроизводства стали в мире, говорится в пресс-релизе Eurofer. "Eurofer последовательно выступает за немедленные и решительные действия в четырех приоритетных областях: Торговля: ужесточить текущие защитные меры, чтобы привести их в соответствие с сегодняшней рыночной реальностью, разработать более надежный и всеобъемлющий режим тарификации, чтобы остановить побочные эффекты глобального избыточного производства стали до истечения срока действия защитных мер в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Кроме того, ассоциация настаивает на совершенствовании трансграничного углеродного регулирования ЕС (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), чтобы предотвратить обход налога на выбросы, перераспределение ресурсов и утечку углерода, сохраняя при этом конкурентоспособность экспорта стали из ЕС и препятствуя перемещению производств за пределы Евросоюза. Помимо этого, Eurofer призывает поставлять доступную энергию для обеспечения конкурентоспособности европейской промышленности, а также "сохранить лом черных металлов, этот дефицитный ресурс в Европе, для поддержки целей экономики замкнутого цикла, промышленной декарбонизации, стратегической автономии и энергетической безопасности". Отмечается, что в Париже состоялась министерская конференции о будущем европейской сталелитейной промышленности, на которой обсуждались необходимые решения для поддержки отрасли, находящейся в бедственном положении. "По всей Европе мы наблюдаем закрытие сталелитейных заводов, потерю рабочих мест и приостановку проектов по декарбонизации... В интересах Европы обратить эту тенденцию вспять и внушить доверие европейским сталелитейным компаниям. Мы ожидаем, что выводы этой встречи — поддержанные государствами-членами и в сочетании с другими инициативами институтов ЕС - ... внесут позитивный вклад в стратегический диалог и план действий по стали", - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации Акселя Эггерта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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