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ФБР обвинило КНДР в краже $1,5 миллиарда у криптовалютной биржи Bybit

ФБР обвинило КНДР в краже $1,5 миллиарда у криптовалютной биржи Bybit - 27.02.2025, ПРАЙМ

ФБР обвинило КНДР в краже $1,5 миллиарда у криптовалютной биржи Bybit

Федеральное бюро расследований США (ФБР) обвинило хакеров КНДР в краже 1,5 миллиарда долларов у криптовалютной биржи Bybit. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T07:17+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований США (ФБР) обвинило хакеров КНДР в краже 1,5 миллиарда долларов у криптовалютной биржи Bybit. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на компанию Bybit и аналитиков передавало, что с криптовалютной биржи Bybit было похищено почти 1,5 миллиарда долларов в криптовалюте, что стало крупнейшей кражей за историю индустрии. Глава криптобиржи Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем аккаунте в соцсети X подтвердил, что хакер получил контроль над холодным кошельком с криптовалютой Ethereum и перевел всю криптовалюту на неизвестный адрес. "ФБР выпускает данное общественное заявление, чтобы сообщить, что КНДР несет ответственность за кражу примерно 1,5 миллиарда долларов в виртуальных активах у криптовалютной биржи Bybit", - говорится в официальном заявлении ведомства. По утверждению ФБР, украденные средства конвертируются в биткоин и другие криптовалюты и позже будут выведены в форме фиатной валюты. Сами же программы, используемые злоумышленниками для незаконного получения средств, ФБР называет TraderTraitor (англ. "трейдер-предатель"). В дополнение к заявлению ФБР опубликовало список адресов, на которых размещаются украденные активы, и призвало занятые в сфере криптовалют компании прекратить транзакции с уличенными в преступлении адресами. Криптобиржа Bybit была основана в 2018 году, насчитывает более 40 миллионов пользователей во всем мире. Штаб-квартира располагается в Дубае, ОАЭ.

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технологии, финансы, мировая экономика, кндр, москва, дубай