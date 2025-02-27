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Гендиректор Michelin рассказал, как Франция уничтожает свою промышленность

Гендиректор Michelin рассказал, как Франция уничтожает свою промышленность - 27.02.2025, ПРАЙМ

Гендиректор Michelin рассказал, как Франция уничтожает свою промышленность

Франция уничтожает свою промышленность, вводя слишком высокие налоги, считает генеральный директор французского производителя автомобильных шин Michelin Флоран... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T10:51+0300

2025-02-27T10:51+0300

2025-02-27T10:51+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Франция уничтожает свою промышленность, вводя слишком высокие налоги, считает генеральный директор французского производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего. "Вы экономически убиваете свою страну, когда вводите налоги, которые намного выше, чем в других странах. Сейчас прямое и косвенное налогообложение во Франции - самое высокое в Европе. Не ждите, что корпорации всё время смогут это принимать", - заявил Менего в интервью агентству Блумберг. По словам Менего, производство в Европе обходится компаниям в два раза дороже, чем в Азии, причем разрыв значительно увеличился с 2019 года. "Нам нужно заново приспособиться к промышленному присутствию в Европе, чтобы меньше экспортировать, потому что это нерентабельно", - отметил гендиректор. Как отмечает агентство, Менего входит в число лидеров французского бизнеса, которые предупреждают о последствиях правительственного кризиса во Франции, затронувшего сферы найма сотрудников и инвестиций. В ноябре 2024 года французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с "ухудшением конкурентоспособности Европы". Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.

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франция, michelin, бизнес