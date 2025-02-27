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Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом - 27.02.2025, ПРАЙМ

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом

Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:11+0300

2025-02-27T11:11+0300

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политика

франция

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сша

переговоры

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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню. "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.

https://1prime.ru/20250226/sdelka-855279110.html

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франция, украина, сша, переговоры