https://1prime.ru/20250227/frantsiya-855299651.html
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом - 27.02.2025, ПРАЙМ
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:11+0300
2025-02-27T11:11+0300
2025-02-27T11:11+0300
политика
франция
украина
сша
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_0:6:5185:2922_1920x0_80_0_0_d643ce58caf2104a38e5a093109b8b8f.jpg
ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню. "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
https://1prime.ru/20250226/sdelka-855279110.html
франция
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/36/763533642_640:0:4543:2927_1920x0_80_0_0_985c9ce24d7c9a659bc0d922fd1016ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, сша, переговоры
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, США, переговоры
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.
"Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
СМИ обнародовали текст сделки между Украиной и США по природным ресурсам