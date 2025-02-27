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Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом - 27.02.2025, ПРАЙМ
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:11+0300
2025-02-27T11:11+0300
политика
франция
украина
сша
переговоры
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню. "Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
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франция, украина, сша, переговоры
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, США, переговоры
11:11 27.02.2025
 
Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом

Лекорню: Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах с Киевом

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 27 фев - ПРАЙМ. Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной в увязке с вопросами урегулирования конфликта, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.
"Необходимо, чтобы этот договор между США и Украиной был заключен. Но вы должны знать, что я сам с моим украинским коллегой обсуждаю наши потребности в сфере обороны. Наша оборонная индустрия будет нуждаться в ресурсах... Мы не ищем компенсаций (от Украины - ред.). Но наша система обороны нуждается в ресурсах, ключевых для нашей системы вооружений не только на ближайшие годы, но и на 30-40 лет вперёд. Я попросил (президента Франции Эммануэля) Макрона, чтобы мы тоже вступили в дискуссии с украинцами", - сказал Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo, комментируя соглашение о минеральных ресурсах между Украиной и США.
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СМИ обнародовали текст сделки между Украиной и США по природным ресурсам
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ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАСШАпереговоры
 
 
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