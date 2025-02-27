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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе - 27.02.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в плюсе

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут перед выходом данных по ВВП США и количеству первичных заявок по безработице в стране,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:59+0300

2025-02-27T14:59+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут перед выходом данных по ВВП США и количеству первичных заявок по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,25%, до 43 615 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,7%, до 21 336 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 008,75 пункта. Позднее в четверг министерство труда страны обнародует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 февраля. Прогнозируется, что показатель вырос на 2 тысячи - до 221 тысячи заявок. В этот же день ожидается промежуточная статистика по ВВП США за четвертый квартал прошлого года. Согласно предварительной оценке, в отчетном квартале экономика страны выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Акции американского разработчика видеокарт Nvidia перед открытием основных торгов четверга дорожают примерно на 1% после выхода финотчетности. Согласно представленной компанией данным, скорректированная разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 0,89 доллара, аналитики ожидали прибыль в 0,84 доллара за акцию. Выручка увеличилась в 2 раза в годовом выражении, до 39,331 миллиарда долларов, тогда как прогноз экспертов составлял 38,02 миллиарда.

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рынки, торги, индексы, nvidia, nasdaq composite, сша