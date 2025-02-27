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Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп
Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп - 27.02.2025, ПРАЙМ
Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T22:20+0300
2025-02-27T22:20+0300
2025-02-27T22:19+0300
политика
дональд трамп
гарантии безопасности
украина
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ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится."Я думаю, когда у нас будет договоренность, можете говорить, что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа - будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ - да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером.По его словам, гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США, которые отделены океаном. Но Штаты будут на Украине, заявил американский лидер. "Мы будем там, мы будем работать в стране, это будет отлично в экономическом плане", - сказал он.
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дональд трамп, гарантии безопасности, украина
Политика, Дональд Трамп, гарантии безопасности, УКРАИНА
Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп
Трамп: переговоры о гарантиях безопасности Украине будут "довольно приятными"
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится.
"Я думаю, когда у нас будет договоренность, можете говорить, что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа - будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ - да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером.
Трамп раскрыл планы по предоставлению гарантий безопасности Украине
По его словам, гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США, которые отделены океаном. Но Штаты будут на Украине, заявил американский лидер. "Мы будем там, мы будем работать в стране, это будет отлично в экономическом плане", - сказал он.