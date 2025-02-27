https://1prime.ru/20250227/garantii-855333321.html

Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп

Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп - 27.02.2025, ПРАЙМ

Переговоры о гарантиях Украине будет "довольно приятными", заверил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T22:20+0300

2025-02-27T22:20+0300

2025-02-27T22:19+0300

политика

дональд трамп

гарантии безопасности

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится."Я думаю, когда у нас будет договоренность, можете говорить, что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа - будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ - да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером.По его словам, гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США, которые отделены океаном. Но Штаты будут на Украине, заявил американский лидер. "Мы будем там, мы будем работать в стране, это будет отлично в экономическом плане", - сказал он.

https://1prime.ru/20250226/garantii-855284242.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, гарантии безопасности, украина