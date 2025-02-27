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В Европе резко подскочили цены на газ
В Европе резко подскочили цены на газ - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Европе резко подскочили цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 8% – до 486 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 8% – до 486 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 445 долларов (-0,8%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом в четверг. Ценовой максимум составил 489,3 доллара (+9,1%). Последние фьючерсы торговались по 485,6 доллара (+8,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 448,6 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе сегодня, 27 февраля, растет.... Скорее всего, рынок предпочитает стабилизироваться без обновления геополитической повестки. Ранее резкое сокращение премии за риск было связано с возможностью "потепления" отношений между Россией и Западом. Последние два дня новой информации о переговорах или подготовки к ним не поступает – пауза более чем обоснована", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, шансы на улучшение газовых цен сохраняются. Погодный фактор сейчас тоже имеет значение, но не такое большое, как в начале отопительного сезона. Он также отметил, что по состоянию на 24 февраля ПХГ ЕС были заполнены на 40,3% - это минимум за три последних года, в них содержалось более 43 миллиардов кубометров газа.
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Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе резко подскочили цены на газ
Цены на газ в Европе подскочили на 8% - до $486 за тыс кубометров
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 8% – до 486 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 445 долларов (-0,8%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом в четверг. Ценовой максимум составил 489,3 доллара (+9,1%). Последние фьючерсы торговались по 485,6 доллара (+8,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 448,6 доллара за тысячу кубометров.
"Цена на газ в Европе сегодня, 27 февраля, растет.... Скорее всего, рынок предпочитает стабилизироваться без обновления геополитической повестки. Ранее резкое сокращение премии за риск было связано с возможностью "потепления" отношений между Россией и Западом. Последние два дня новой информации о переговорах или подготовки к ним не поступает – пауза более чем обоснована", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
По словам эксперта, шансы на улучшение газовых цен сохраняются. Погодный фактор сейчас тоже имеет значение, но не такое большое, как в начале отопительного сезона.
Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов
Он также отметил, что по состоянию на 24 февраля ПХГ ЕС были заполнены на 40,3% - это минимум за три последних года, в них содержалось более 43 миллиардов кубометров газа.