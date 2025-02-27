https://1prime.ru/20250227/gazprom-855319402.html
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций
"Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:08+0300
2025-02-27T15:08+0300
2025-02-27T15:08+0300
россия
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_a0972cede736297bbb02bcd9c4ebdae4.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания. "Газпром нефть" в 2024 году ввела в эксплуатацию 45 новых автозаправочных станций. Благодаря запуску полноформатных сервисных АЗС и станций с расширенными возможностями самообслуживания общее число объектов розничной сети компании в российских регионах увеличилось до 1 549", - говорится в сообщении. Уточняется, что более половины открытых АЗС пришлось на новые федеральные автомобильные трассы. На крупнейших российских магистралях - М-4 (Москва - Ростов-на-Дону), М-11 (Москва - Санкт-Петербург), М-12 (Москва - Казань) и других было построено 24 станции с расширенным числом топливозаправочных колонок, с кафе и большими магазинами товаров в дорогу. Также в течение прошлого года "Газпром нефть" активно развивала сервисную инфраструктуру для обслуживания электротранспорта на собственных АЗС и у партнёров. Компания удвоила число электрозарядных пунктов под собственным брендом "Розетка" до 100 станций. Новые ЭЗС оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, заключили в компании.
https://1prime.ru/20250226/nis-855281698.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/47/833074743_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a0bc2c11d47d170ad9d5e4377eeda004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций
"Газпром нефть" открыла 45 новых заправок в России в прошлом году
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания.
"Газпром нефть" в 2024 году ввела в эксплуатацию 45 новых автозаправочных станций. Благодаря запуску полноформатных сервисных АЗС и станций с расширенными возможностями самообслуживания общее число объектов розничной сети компании в российских регионах увеличилось до 1 549", - говорится в сообщении.
Уточняется, что более половины открытых АЗС пришлось на новые федеральные автомобильные трассы. На крупнейших российских магистралях - М-4 (Москва - Ростов-на-Дону), М-11 (Москва - Санкт-Петербург), М-12 (Москва - Казань) и других было построено 24 станции с расширенным числом топливозаправочных колонок, с кафе и большими магазинами товаров в дорогу.
Также в течение прошлого года "Газпром нефть" активно развивала сервисную инфраструктуру для обслуживания электротранспорта на собственных АЗС и у партнёров. Компания удвоила число электрозарядных пунктов под собственным брендом "Розетка" до 100 станций. Новые ЭЗС оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, заключили в компании.
"Газпром нефть" уступила часть доли в NIS "Газпрому" в ожидании санкций