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"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций - 27.02.2025, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций
"Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:08+0300
2025-02-27T15:08+0300
россия
газпром
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания. "Газпром нефть" в 2024 году ввела в эксплуатацию 45 новых автозаправочных станций. Благодаря запуску полноформатных сервисных АЗС и станций с расширенными возможностями самообслуживания общее число объектов розничной сети компании в российских регионах увеличилось до 1 549", - говорится в сообщении. Уточняется, что более половины открытых АЗС пришлось на новые федеральные автомобильные трассы. На крупнейших российских магистралях - М-4 (Москва - Ростов-на-Дону), М-11 (Москва - Санкт-Петербург), М-12 (Москва - Казань) и других было построено 24 станции с расширенным числом топливозаправочных колонок, с кафе и большими магазинами товаров в дорогу. Также в течение прошлого года "Газпром нефть" активно развивала сервисную инфраструктуру для обслуживания электротранспорта на собственных АЗС и у партнёров. Компания удвоила число электрозарядных пунктов под собственным брендом "Розетка" до 100 станций. Новые ЭЗС оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, заключили в компании.
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россия, газпром
РОССИЯ, Газпром
15:08 27.02.2025
 
"Газпром нефть" расширила российскую сеть АЗС до 1549 станций

"Газпром нефть" открыла 45 новых заправок в России в прошлом году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром нефть
Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" за прошлый год открыла 45 новых автозаправок, таким образом увеличив свою сеть АЗС до 1 549 станций, сообщила компания.
"Газпром нефть" в 2024 году ввела в эксплуатацию 45 новых автозаправочных станций. Благодаря запуску полноформатных сервисных АЗС и станций с расширенными возможностями самообслуживания общее число объектов розничной сети компании в российских регионах увеличилось до 1 549", - говорится в сообщении.
Уточняется, что более половины открытых АЗС пришлось на новые федеральные автомобильные трассы. На крупнейших российских магистралях - М-4 (Москва - Ростов-на-Дону), М-11 (Москва - Санкт-Петербург), М-12 (Москва - Казань) и других было построено 24 станции с расширенным числом топливозаправочных колонок, с кафе и большими магазинами товаров в дорогу.
Также в течение прошлого года "Газпром нефть" активно развивала сервисную инфраструктуру для обслуживания электротранспорта на собственных АЗС и у партнёров. Компания удвоила число электрозарядных пунктов под собственным брендом "Розетка" до 100 станций. Новые ЭЗС оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, заключили в компании.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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РОССИЯГазпром
 
 
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