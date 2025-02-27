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В ГД внесут законопроект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

В ГД внесут законопроект о бесплатной юридической помощи пенсионерам - 27.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставлять гражданам России пенсионного... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T01:18+0300

2025-02-27T01:18+0300

2025-02-27T01:18+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставлять гражданам России пенсионного возраста бесплатную юридическую помощь, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами законопроекта стали лидер партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и депутат ГД Федор Тумусов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Проектом Федерального закона предлагается внести изменения в статью 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", направленные на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи по защите прав пенсионеров. Внесение дополнения в статью 20 Федерального закона позволит людям старшего поколения защитить свои права и законные интересы", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенной категории граждан, так как они часто становятся жертвами мошенников, их могут неправомерно уволить с работы, они не имеют достаточной информации о своих правах, в том числе в вопросах получения льгот и справедливого начисления пенсий. Кроме того, он отметил, что они зачастую даже не знают, кто им может помочь, а квалифицированная юридическая помощь для подавляющего большинства пенсионеров недоступна из-за высокой стоимости работы юристов и адвокатов. Также Миронов напомнил, что это уже не первая партийная поправка в закон "О бесплатной юридической помощи", так как на прошлой неделе эсеры внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об оказании такой поддержки беременным женщинам с малолетними детьми. Кроме того, он рассказал, что партия "Справедливая Россия – За правду" имеет большой опыт работы по защите прав пенсионеров и женщин с детьми, и уже более 10 лет такую работу совершенно бесплатно ведут Центры защиты прав граждан (ЦЗПГ) в рамках специального проекта партии СРЗП. "Это уникальный правозащитный социальный проект. ЦЗПГ действуют в 83 регионах России и помогают решать острые социальные проблемы миллионам граждан. За годы работы мы помогли людям вернуть более 74 миллиардов рублей. Это переплаты за ЖКХ, перерасчет пенсий, невыплата зарплаты. Мы решаем проблемы с переселением граждан из аварийного жилья и предоставлением помощи участникам СВО", – подчеркнул лидер эсеров. Он заключил, что многие решенные проблемы как раз были связаны с защитой наиболее социально незащищенных категорий граждан, и с учетом накопленного опыта вопрос предоставления бесплатной юридической помощи пенсионерам и беременным женщинам, по его мнению, необходимо выносить на уровень федерального законодательства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сергей миронов, госдума