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В ГД внесут проект о праве региональных уполномоченных участвовать в суде

В ГД внесут проект о праве региональных уполномоченных участвовать в суде - 27.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о праве региональных уполномоченных участвовать в суде

В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T07:17+0300

2025-02-27T07:17+0300

2025-02-27T07:17+0300

бизнес

россия

экономика

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект о праве региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей участвовать в судопроизводстве, проект был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия). "Принятие законопроекта позволит участвовать региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей в судопроизводстве, что ранее было необоснованно. Проект готовится к внесению и был поддержан в аппарате уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей", - сказал он РИА Новости. Как объяснил депутат, учитывая, что институт региональных уполномоченных за годы своего существования зарекомендовал себя как эффективный механизм защиты прав предпринимателей, законопроектом также предлагается расширить возможности участия региональных уполномоченных в арбитражном процессе путем предоставления им права вступать в дело на стороне истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Сейчас таким процессуальным правом обладает только федеральный уполномоченный, напомнил Антропенко. Депутат добавил, что также проектом предлагается наделить региональных уполномоченных процессуальным правом обжаловать вступившие в законную силу судебные акты, принятые в отношении предпринимателей, даже в случае, когда региональные уполномоченные не были привлечены к участию в деле в качестве третьего лица. "В настоящее время такое процессуальное право предоставлено федеральному уполномоченному, деятельность которого, в силу объективных причин, не может охватить все субъекты Российской Федерации с учетом сложившихся многочисленных рынков товаров и услуг и количества споров, рассматриваемых в арбитражных судах", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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