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В Госдуме рассказали о мерах по подготовке к отопительному сезону

В Госдуме рассказали о мерах по подготовке к отопительному сезону - 27.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о мерах по подготовке к отопительному сезону

Правительство РФ с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T04:22+0300

2025-02-27T04:22+0300

2025-02-27T04:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов по подготовке к отопительному периоду и оценке готовности теплоснабжающих организаций, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Правительство с 1 марта сможет устанавливать критерии надежности теплоснабжения потребителей, уточнять полномочия муниципалитетов в части обеспечения готовности к отопительному периоду и проведения оценки готовности теплоснабжающих организаций, уточнения содержания правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и так далее", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что с правилами обеспечения готовности к отопительному сезону можно будет ознакомиться на официальном портале правовой информации. По его мнению, данный закон будет способствовать повышению качества услуг ЖКХ и предотвращению аварийных ситуаций. В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Закон также вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения (у которых не определена организация по их содержанию и обслуживанию). За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. В свою очередь Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь план действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную, актуализированную схему теплоснабжения. Такие схемы в обязательном порядке должны будут содержать разделы по оценке надежности теплоснабжения, предложения по ее повышению, а также мероприятия по резервированию систем теплоснабжения в определенных схемой случаях. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия.

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россия, общество , рф, москва, владимир путин, госдума