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В Госдуме предложили увеличить пошлину на срезанные цветы - 27.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили увеличить пошлину на срезанные цветы
В Госдуме предложили увеличить пошлину на срезанные цветы - 27.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить пошлину на срезанные цветы
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:35+0300
2025-02-27T06:35+0300
экономика
бизнес
россия
нидерланды
дмитрий гусев
оксана лут
госдума
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов. В качестве меры налоговой поддержки возможно рассмотреть снижение ставки НДС до 10%, как на продукцию растениеводства", - сообщается в документе. Отмечается, что цветоводство появилось в России в начале 2000-х годов, и в это время непрофильные инвесторы обратили внимание на проекты строительства "под ключ" тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию цветов на срезку на основе передовых голландских технологий. Гусев уточнил, что были приняты меры, направленные на поддержку российского цветоводства: ликвидирован серый импорт, повышены пошлины на ввоз срезанных цветов, однако цветочная отрасль продолжает находиться в зависимости от зарубежных поставок. В документе сказано, что в 2024 году доля импорта цветов составляла 70–80%, при этом почти половина поставляемых цветов из Нидерландов - государства, являющегося недружественным Российской Федерации, а семена цветов, в частности, тюльпанов, которые наиболее популярны на 8 марта, практически все импортные. По мнению депутата Госдумы, принятие данной инициативы позволит значительно снизить количество импортных цветов на рынке и сохранить доступные цены для потребителей. "Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами", - рассказал РИА Новости Гусев.
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бизнес, россия, нидерланды, дмитрий гусев, оксана лут, госдума
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Дмитрий Гусев, Оксана Лут, Госдума
06:35 27.02.2025
 
В Госдуме предложили увеличить пошлину на срезанные цветы

Депутат Гусев предложил повысить пошлину на срезанные цветы до трех евро за килограмм

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) направил обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением увеличить таможенную пошлину на срезанные, импортные цветы до 3 евро за килограмм, а также снизить для российских производителей НДС до 10% в канун 8 марта, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается увеличить минимальный пошлинный порог до 3 евро за кг при таможенной пошлине 20%. Представляется, что данная мера значительно не повлияет на конечную стоимость товара, но сократит число поставок ввозимых цветов. В качестве меры налоговой поддержки возможно рассмотреть снижение ставки НДС до 10%, как на продукцию растениеводства", - сообщается в документе.
Отмечается, что цветоводство появилось в России в начале 2000-х годов, и в это время непрофильные инвесторы обратили внимание на проекты строительства "под ключ" тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию цветов на срезку на основе передовых голландских технологий.
Гусев уточнил, что были приняты меры, направленные на поддержку российского цветоводства: ликвидирован серый импорт, повышены пошлины на ввоз срезанных цветов, однако цветочная отрасль продолжает находиться в зависимости от зарубежных поставок. В документе сказано, что в 2024 году доля импорта цветов составляла 70–80%, при этом почти половина поставляемых цветов из Нидерландов - государства, являющегося недружественным Российской Федерации, а семена цветов, в частности, тюльпанов, которые наиболее популярны на 8 марта, практически все импортные.
По мнению депутата Госдумы, принятие данной инициативы позволит значительно снизить количество импортных цветов на рынке и сохранить доступные цены для потребителей.
"Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами", - рассказал РИА Новости Гусев.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНИДЕРЛАНДЫДмитрий ГусевОксана ЛутГосдума
 
 
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