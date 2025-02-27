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Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - 27.02.2025, ПРАЙМ
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple, чьи смартфоны позволяют оплачивать покупки с помощью телефона без карты, за уход с... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:10+0300
2025-02-27T12:10+0300
2025-02-27T12:29+0300
экономика
технологии
герман греф
apple
сбербанк
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple, чьи смартфоны позволяют оплачивать покупки с помощью телефона без карты, за уход с российского рынка, - это дало возможность запустить технологию оплаты по биометрии. "Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это ("оплата улыбкой" - ред.) был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", - сказал Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами. Он добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой". "Он сегодня доступен, он очень надежен. И, конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки. Но я могу, забежав вперед, сказать, что мы видим очень хорошую динамику", - заключил глава Сбера.
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технологии, герман греф, apple, сбербанк
Экономика, Технологии, Герман Греф, Apple, Сбербанк
Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка
Греф поблагодарил Apple за уход с рынка России, что позволило ввести "оплату улыбкой"
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple, чьи смартфоны позволяют оплачивать покупки с помощью телефона без карты, за уход с российского рынка, - это дало возможность запустить технологию оплаты по биометрии.
"Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это ("оплата улыбкой" - ред.) был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", - сказал Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами.
Он добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой". "Он сегодня доступен, он очень надежен. И, конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки. Но я могу, забежав вперед, сказать, что мы видим очень хорошую динамику", - заключил глава Сбера.
Доля "Сбера" на рынке розничного кредитования достигла рекордных 47%