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Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка - 27.02.2025, ПРАЙМ

Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple, чьи смартфоны позволяют оплачивать покупки с помощью телефона без карты, за уход с... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:10+0300

2025-02-27T12:10+0300

2025-02-27T12:29+0300

экономика

технологии

герман греф

apple

сбербанк

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple, чьи смартфоны позволяют оплачивать покупки с помощью телефона без карты, за уход с российского рынка, - это дало возможность запустить технологию оплаты по биометрии. "Честно сказать, мы должны поблагодарить компанию Apple, которая ввела санкции, отключив NFC. Это ("оплата улыбкой" - ред.) был им ответ, что нам не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее", - сказал Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами. Он добавил, что Сбербанк продолжит развивать сервис "оплата улыбкой". "Он сегодня доступен, он очень надежен. И, конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки. Но я могу, забежав вперед, сказать, что мы видим очень хорошую динамику", - заключил глава Сбера.

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технологии, герман греф, apple, сбербанк