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Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках
Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках - 27.02.2025, ПРАЙМ
Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках
Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, у себя - "лучше сектора", рост депозитов физлиц - на... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:35+0300
2025-02-27T12:35+0300
экономика
финансы
банки
сбербанк
герман греф
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, у себя - "лучше сектора", рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, а у себя - "в соответствии с сектором", следует из презентации главы банка Германа Грефа. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".
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финансы, банки, сбербанк, герман греф
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк, Герман Греф
12:35 27.02.2025
 
Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках

Греф: рост депозитов юрлиц в банках ожидается на уровне 3-5%, а физлиц 17-19%

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России 2023"
Международный экспортный форум Сделано в России 2023 - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, у себя - "лучше сектора", рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, а у себя - "в соответствии с сектором", следует из презентации главы банка Германа Грефа.
Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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ЭкономикаФинансыБанкиСбербанкГерман Греф
 
 
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