https://1prime.ru/20250227/gref-855311892.html

Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках

Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках - 27.02.2025, ПРАЙМ

Греф спрогнозировал рост депозитов юрлиц и физлиц в банках

Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, у себя - "лучше сектора", рост депозитов физлиц - на... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:35+0300

2025-02-27T12:35+0300

2025-02-27T12:35+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

герман греф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/07/842190777_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2ce47ae12733601ad8f8dc283c93eab.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках по итогам текущего года на уровне 3-5%, у себя - "лучше сектора", рост депозитов физлиц - на уровне 17-19%, а у себя - "в соответствии с сектором", следует из презентации главы банка Германа Грефа. Согласно материалам презентации, Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в российских банках в 2025 году на уровне 3-5%, у себя "лучше сектора". Также Сбербанк прогнозирует рост депозитов физлиц в российских банках в 2025 году на уровне 17-19%, у себя "в соответствии с сектором".

https://1prime.ru/20250227/vklad-855294859.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк, герман греф