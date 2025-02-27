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Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:53+0300
2025-02-27T11:53+0300
2025-02-27T11:53+0300
экономика
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БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии. "Сегодня было предложение от премьер-министра (Ирака – ред.) коридор делать совместно - с Ираном, с Ираком и с Россией. Мы поддерживаем это предложение. Поэтому сформируем совместную рабочую группу и будем отрабатывать этот коридор, коридор "Север-Юг", продолжение через эти две страны", - сообщил Цивилев. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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иран, ирак, россия, сергей цивилев
Экономика, ИРАН, ИРАК, РОССИЯ, Сергей Цивилев
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
Цивилев: Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии.
"Сегодня было предложение от премьер-министра (Ирака – ред.) коридор делать совместно - с Ираном, с Ираком и с Россией. Мы поддерживаем это предложение. Поэтому сформируем совместную рабочую группу и будем отрабатывать этот коридор, коридор "Север-Юг", продолжение через эти две страны", - сообщил Цивилев.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
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