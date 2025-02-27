Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/gruppa-855303967.html
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:53+0300
2025-02-27T11:53+0300
экономика
иран
ирак
россия
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_e713bc37a4e941a27b4ce378eadfe87e.jpg
БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии. "Сегодня было предложение от премьер-министра (Ирака – ред.) коридор делать совместно - с Ираном, с Ираком и с Россией. Мы поддерживаем это предложение. Поэтому сформируем совместную рабочую группу и будем отрабатывать этот коридор, коридор "Север-Юг", продолжение через эти две страны", - сообщил Цивилев. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250225/lavrov-855243737.html
иран
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_148:0:1279:848_1920x0_80_0_0_96becb8e1ceb36a5741a754e4d96af39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, ирак, россия, сергей цивилев
Экономика, ИРАН, ИРАК, РОССИЯ, Сергей Цивилев
11:53 27.02.2025
 
Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"

Цивилев: Иран, Ирак и Россия создадут рабочую группу по МТК "Север-Юг"

МТК "Север-юг"
МТК Север-юг
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Иран, Ирак и Россия создадут рабочую для совместной работы по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
Ранее, в среду, в Багдаде прошло 10-е заседание российско-иракской межправительственной комиссии.
"Сегодня было предложение от премьер-министра (Ирака – ред.) коридор делать совместно - с Ираном, с Ираком и с Россией. Мы поддерживаем это предложение. Поэтому сформируем совместную рабочую группу и будем отрабатывать этот коридор, коридор "Север-Юг", продолжение через эти две страны", - сообщил Цивилев.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Лавров рассказал о кредите на строительство ветки в рамках МТК "Север-Юг"
25 февраля, 16:33
 
ЭкономикаИРАНИРАКРОССИЯСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала