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Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются - 27.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются после выхода отчетности Nvidia, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T08:19+0300

2025-02-27T08:19+0300

2025-02-27T08:19+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются после выхода отчетности Nvidia, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,55%, до 3 361,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,92%, до 2 077,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,11%, до 23 523,25 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,06%, до 2 613,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,25%, до 8 261,2 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,02%, до 38 141,5 пункта. После закрытия торгов среды американская компания - разработчик видеокарт Nvidia опубликовала отчетность за четвертый квартал. Согласно представленным данным, скорректированная разводненная прибыль на акцию за прошлый квартал составила 0,89 доллара, аналитики ожидали прибыль в 0,84 доллара за акцию. Выручка увеличилась в 2 раза в годовом выражении, до 39,331 миллиарда долларов, тогда как прогноз экспертов составлял 38,02 миллиарда Согласно отчету, в первом квартале 2025-2026 финансового года ожидается выручка приблизительно в 43 миллиарда долларов, хотя некоторые аналитики, опрошенные агентством Блумберг, прогнозировали показатель на уровне 48 миллиардов долларов.

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рынки, торги, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nvidia, индексы