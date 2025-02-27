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Фондовые индексы ЕС падают на возможности развития "тарифной войны" с США

Фондовые индексы ЕС падают на возможности развития "тарифной войны" с США - 27.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы ЕС падают на возможности развития "тарифной войны" с США

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о принятии решения об импортных пошлин на товары из | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:31+0300

2025-02-27T12:31+0300

2025-02-27T12:31+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг после недавних заявлений президента США Дональда Трампа о принятии решения об импортных пошлин на товары из Европейского союза (ЕС), и заявлениях от ответных мерах в Европе, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,23%, до 8 711,35 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 8 111,76 пункта, немецкий DAX - на 1,08%, до 22 550,5 пункта. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом "ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики". "Даже в случае ответных мер со стороны Европы инфляционные угрозы для нее невелики, но экономический рост может значительно замедлиться в зависимости от того, на какие товары будут направлены эти меры. Наиболее безопасная для инвесторов сфера - это компании, предоставляющие услуги, в частности, услуги в сфере путешествий и досуга", - сообщил агентству Блумберг глава отдела стратегий Panmure Liberum Йоахим Клемент (Joachim Klement). При этом акции европейской технологической Aixtron в Германии падают на 8,47% после выхода отчетности, согласно которой в прошлом году компания понизила показатель чистой прибыли на 27%, до 106,2 миллиона евро. Тем временем британский Rolls-Royce Holding дорожает на 15,3%. Компания обновила прогноз скорректированной операционной прибыли на текущий год в размере 2,7- 2,9 миллиардов фунтов стерлингов, что выше ее ожиданий в августе 2,5-2,8 миллиарда фунтов, отмечает агентство Блумберг.

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