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Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны - 27.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250227/indeksy-855326747.html
Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны
Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны - 27.02.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны
Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут после публикации подтверждения данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:48+0300
2025-02-27T17:48+0300
экономика
рынки
индексы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут после публикации подтверждения данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,44%, до 43 623,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 19 078,15 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,2%, до 5 967,85 пункта. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными. "Сегодняшние утренние показатели ВВП сигнализировали об умеренном, не сильном росте… По крайней мере, если экономика будет замедляться, инвесторы захотят увидеть, что инфляция тоже замедляется", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 22 тысяч - до 242 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали показатель на уровне 221 тысячи.
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рынки, индексы, dow jones
Экономика, Рынки, Индексы, Dow Jones
17:48 27.02.2025
 
Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут после выхода данных о ВВП страны

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут после публикации подтверждения данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,44%, до 43 623,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 19 078,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 967,85 пункта.
ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными.
"Сегодняшние утренние показатели ВВП сигнализировали об умеренном, не сильном росте… По крайней мере, если экономика будет замедляться, инвесторы захотят увидеть, что инфляция тоже замедляется", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell).
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 22 тысяч - до 242 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали показатель на уровне 221 тысячи.
Американский флаг, Вашингтон, США
ВВП США, по второй оценке, вырос на 2,8%
16:36
 
ЭкономикаРынкиИндексыDow Jones
 
 
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