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Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны

Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны - 27.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода данных о ВВП страны

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут после публикации подтверждения данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:48+0300

2025-02-27T17:48+0300

2025-02-27T17:48+0300

экономика

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг растут после публикации подтверждения данных о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,44%, до 43 623,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,02%, до 19 078,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 5 967,85 пункта. ВВП США в прошлом году, согласно второй, промежуточной оценке, вырос на 2,8%, а в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Показатели совпали с предварительными данными. "Сегодняшние утренние показатели ВВП сигнализировали об умеренном, не сильном росте… По крайней мере, если экономика будет замедляться, инвесторы захотят увидеть, что инфляция тоже замедляется", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик eToro Брет Кенуэлл (Bret Kenwell). Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 22 тысяч - до 242 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали показатель на уровне 221 тысячи.

https://1prime.ru/20250227/ssha-855324417.html

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рынки, индексы, dow jones