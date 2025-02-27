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Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке
Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95... | 27.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.В то же время, общий объем выданных жилищных кредитов увеличился гораздо скромнее – всего на 7%. Как сообщают "Известия", к началу января текущего года общий ипотечный портфель достиг отметки в 19,2 триллиона рублей.Евгений Шавнев, генеральный директор инвестиционной компании "Флип", специализирующейся на рынке недвижимости, отмечает, что текущие показатели просроченной ипотечной задолженности являются рекордными за всю историю наблюдений.По мнению Анны Земляновой, главного аналитика Совкомбанка, столь резкий скачок просроченной задолженности может быть следствием активной выдачи ипотечных кредитов в предыдущие годы. В частности, ипотечный портфель россиян пополнился на 4,2 триллиона рублей в 2023 году и на 2,1 триллиона рублей в 2022 году.Шавнев указывает на то, что действие льготной ипотечной программы на новостройки под 8% до июля прошлого года стимулировало многих граждан брать кредиты, не всегда адекватно оценивая свои финансовые возможности. Именно поэтому в 2024 году возникли разговоры о возможном "ипотечном пузыре".Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами в компании "Страховой брокер AMsec24", считает, что ухудшение финансового положения заемщиков могло быть вызвано снижением реальных доходов населения, инфляцией и общей экономической нестабильностью. Несмотря на это, Евгений Шавнев подчеркивает, что ситуация в целом не является критичной, поскольку доля просроченных платежей в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.
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недвижимость, финансы, банки, москва, центральные банки
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки, МОСКВА, центральные банки
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке
"Известия": просрочка по ипотеке выросла за год на 63%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.
В то же время, общий объем выданных жилищных кредитов увеличился гораздо скромнее – всего на 7%. Как сообщают "Известия
", к началу января текущего года общий ипотечный портфель достиг отметки в 19,2 триллиона рублей.
Евгений Шавнев, генеральный директор инвестиционной компании "Флип", специализирующейся на рынке недвижимости, отмечает, что текущие показатели просроченной ипотечной задолженности являются рекордными за всю историю наблюдений.
По мнению Анны Земляновой, главного аналитика Совкомбанка, столь резкий скачок просроченной задолженности может быть следствием активной выдачи ипотечных кредитов в предыдущие годы. В частности, ипотечный портфель россиян пополнился на 4,2 триллиона рублей в 2023 году и на 2,1 триллиона рублей в 2022 году.
Шавнев указывает на то, что действие льготной ипотечной программы на новостройки под 8% до июля прошлого года стимулировало многих граждан брать кредиты, не всегда адекватно оценивая свои финансовые возможности. Именно поэтому в 2024 году возникли разговоры о возможном "ипотечном пузыре".
Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами в компании "Страховой брокер AMsec24", считает, что ухудшение финансового положения заемщиков могло быть вызвано снижением реальных доходов населения, инфляцией и общей экономической нестабильностью. Несмотря на это, Евгений Шавнев подчеркивает, что ситуация в целом не является критичной, поскольку доля просроченных платежей в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.
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