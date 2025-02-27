Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/ipoteka-855295396.html
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке
Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:00+0300
2025-02-27T10:00+0300
экономика
недвижимость
финансы
банки
москва
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/61/842686197_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1fbe0a36e3b636a70131e7e78f2ace16.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.В то же время, общий объем выданных жилищных кредитов увеличился гораздо скромнее – всего на 7%. Как сообщают "Известия", к началу января текущего года общий ипотечный портфель достиг отметки в 19,2 триллиона рублей.Евгений Шавнев, генеральный директор инвестиционной компании "Флип", специализирующейся на рынке недвижимости, отмечает, что текущие показатели просроченной ипотечной задолженности являются рекордными за всю историю наблюдений.По мнению Анны Земляновой, главного аналитика Совкомбанка, столь резкий скачок просроченной задолженности может быть следствием активной выдачи ипотечных кредитов в предыдущие годы. В частности, ипотечный портфель россиян пополнился на 4,2 триллиона рублей в 2023 году и на 2,1 триллиона рублей в 2022 году.Шавнев указывает на то, что действие льготной ипотечной программы на новостройки под 8% до июля прошлого года стимулировало многих граждан брать кредиты, не всегда адекватно оценивая свои финансовые возможности. Именно поэтому в 2024 году возникли разговоры о возможном "ипотечном пузыре".Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами в компании "Страховой брокер AMsec24", считает, что ухудшение финансового положения заемщиков могло быть вызвано снижением реальных доходов населения, инфляцией и общей экономической нестабильностью. Несмотря на это, Евгений Шавнев подчеркивает, что ситуация в целом не является критичной, поскольку доля просроченных платежей в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.
https://1prime.ru/20250225/ipoteka-855244169.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/61/842686197_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_248f123b1e32e97f34c8192b742f7163.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, банки, москва, центральные банки
Экономика, Недвижимость, Финансы, Банки, МОСКВА, центральные банки
10:00 27.02.2025
 
Эксперты отметили высокий уровень просрочки по ипотеке

"Известия": просрочка по ипотеке выросла за год на 63%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на правобережье Новосибирска
Вид на правобережье Новосибирска - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем просроченных ипотечных платежей среди российских граждан за прошедший год продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 63% и достигнув 95 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ.
В то же время, общий объем выданных жилищных кредитов увеличился гораздо скромнее – всего на 7%. Как сообщают "Известия", к началу января текущего года общий ипотечный портфель достиг отметки в 19,2 триллиона рублей.
Евгений Шавнев, генеральный директор инвестиционной компании "Флип", специализирующейся на рынке недвижимости, отмечает, что текущие показатели просроченной ипотечной задолженности являются рекордными за всю историю наблюдений.
По мнению Анны Земляновой, главного аналитика Совкомбанка, столь резкий скачок просроченной задолженности может быть следствием активной выдачи ипотечных кредитов в предыдущие годы. В частности, ипотечный портфель россиян пополнился на 4,2 триллиона рублей в 2023 году и на 2,1 триллиона рублей в 2022 году.
Шавнев указывает на то, что действие льготной ипотечной программы на новостройки под 8% до июля прошлого года стимулировало многих граждан брать кредиты, не всегда адекватно оценивая свои финансовые возможности. Именно поэтому в 2024 году возникли разговоры о возможном "ипотечном пузыре".
Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами в компании "Страховой брокер AMsec24", считает, что ухудшение финансового положения заемщиков могло быть вызвано снижением реальных доходов населения, инфляцией и общей экономической нестабильностью. Несмотря на это, Евгений Шавнев подчеркивает, что ситуация в целом не является критичной, поскольку доля просроченных платежей в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.
Строительство новых многоэтажных домов. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Льготная ипотека увеличила объемы строительства жилья в Арктике на 40%
25 февраля, 16:53
 
ЭкономикаНедвижимостьФинансыБанкиМОСКВАцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала