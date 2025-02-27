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"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/ipoteka-855321282.html
"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию
"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию
Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:43+0300
2025-02-27T15:43+0300
экономика
финансы
банки
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. В отличие от традиционной ипотеки, в исламской, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. Сбербанк в рамках эксперимента предлагают так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку. По словам Гурбан-Заде, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составляло около 2,5 тысяч, из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 миллиардов рублей. В настоящее время объем портфеля составляет порядка 150 миллионов рублей. "Если мы с вами говорим сегодня о традиционном продукте ипотеки и рассрочке исламского финансирования, то, по сути, они по своему ценообразованию никак не отличаются. Но у исламского финансирования есть один минус, который сегодня дорабатывается, мы не можем использовать льготы. При наличии льгот для партнерского финансирования те цифры, которые я вам назвал, можно смело умножать на четыре-пять. Это будут объемы рынка потенциально только пока в четырех регионах. Дальше если закон изменится на всю Россию, то у нас будет существенный спрос", - сказал выразил уверенность он.
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финансы, банки, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Сбербанк
15:43 27.02.2025
 
"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию

Сбербанк: исламскую ипотеку следует распространить на всю Россию

© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" | Перейти в медиабанкРабота форума "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024
© АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.
Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. В отличие от традиционной ипотеки, в исламской, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. Сбербанк в рамках эксперимента предлагают так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку.
По словам Гурбан-Заде, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составляло около 2,5 тысяч, из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 миллиардов рублей. В настоящее время объем портфеля составляет порядка 150 миллионов рублей.
"Если мы с вами говорим сегодня о традиционном продукте ипотеки и рассрочке исламского финансирования, то, по сути, они по своему ценообразованию никак не отличаются. Но у исламского финансирования есть один минус, который сегодня дорабатывается, мы не можем использовать льготы. При наличии льгот для партнерского финансирования те цифры, которые я вам назвал, можно смело умножать на четыре-пять. Это будут объемы рынка потенциально только пока в четырех регионах. Дальше если закон изменится на всю Россию, то у нас будет существенный спрос", - сказал выразил уверенность он.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
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