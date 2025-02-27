https://1prime.ru/20250227/ipoteka-855321282.html

"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию

"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Сбер" предложил распространить исламскую ипотеку на всю Россию

Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:43+0300

2025-02-27T15:43+0300

2025-02-27T15:43+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg

КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Исламскую ипотеку, сейчас предлагаемую в виде эксперимента только в четырех регионах России, следует распространить на всю страну, заявил журналистам начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде. Двухлетний эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни. В отличие от традиционной ипотеки, в исламской, соответствующей нормам шариата, нет процентной ставки. Сбербанк в рамках эксперимента предлагают так называемую ипотеку Мурабаха: банк приобретает недвижимость и продает ее заемщику с наценкой в рассрочку. По словам Гурбан-Заде, после запуска программы общее количество запросов на исламскую ипотеку составляло около 2,5 тысяч, из них были предодобрены примерно 800, общий объем портфеля предодобренного финансирования составлял приблизительно 5,5 миллиардов рублей. В настоящее время объем портфеля составляет порядка 150 миллионов рублей. "Если мы с вами говорим сегодня о традиционном продукте ипотеки и рассрочке исламского финансирования, то, по сути, они по своему ценообразованию никак не отличаются. Но у исламского финансирования есть один минус, который сегодня дорабатывается, мы не можем использовать льготы. При наличии льгот для партнерского финансирования те цифры, которые я вам назвал, можно смело умножать на четыре-пять. Это будут объемы рынка потенциально только пока в четырех регионах. Дальше если закон изменится на всю Россию, то у нас будет существенный спрос", - сказал выразил уверенность он.

https://1prime.ru/20250227/banki-855314390.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк