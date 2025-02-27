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Ирак может расширить географию полетов в Россию
Ирак может расширить географию полетов в Россию - 27.02.2025, ПРАЙМ
Ирак может расширить географию полетов в Россию
Россия дала возможность Ираку расширить географию полетов в регионы страны, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T13:55+0300
2025-02-27T13:55+0300
2025-02-27T13:55+0300
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БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Россия дала возможность Ираку расширить географию полетов в регионы страны, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. Сейчас в Москву из Багдада раз в неделю летает авиакомпания Iraqi Airways ("Иракские авиалинии"). "Мы, соответственно, дали возможность Ираку подать заявку на другие регионы, скажем так, увеличить географию полетов в Российскую Федерацию", - сказал Зверев. При этом замглавы Минтранса РФ отметил, что претензий к российскому воздушному флоту для осуществления полетов в Ирак нет. Однако Россия пока не получила от иракской стороны подтверждения о готовности в наземном обслуживании бортов. "Никаких проблем здесь нет. Во-первых, у нас достаточно большой флот, по которому уже нет никаких претензий со стороны третьих стран, особенно лизинговых компаний, я имею в виду финансовых претензий", - ответил Зверев на вопрос журналистов о возможности иракских аэропортов принимать российские самолеты. По словам Зверева, при увеличении пассажиропотока между Ираком и Россией этот вопрос будет урегулирован. "Сейчас летает только иракская авиакомпания. После раскатки, соответственно, как только наши авиакомпании увидят рост пассажиропотока, он потихоньку растет, примерно 10-15% годовой рост, начиная с 2023 года - то тогда мы тоже присоединимся", - рассказал Зверев про налаживание авиасообщения между Россией и Ираком.
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бизнес, россия, ирак
Ирак может расширить географию полетов в Россию
Минтранс: Ирак может расширить географию полетов в Россию
БАГДАД, 27 фев - ПРАЙМ. Россия дала возможность Ираку расширить географию полетов в регионы страны, сообщил журналистам замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
Сейчас в Москву из Багдада раз в неделю летает авиакомпания Iraqi Airways ("Иракские авиалинии").
"Мы, соответственно, дали возможность Ираку подать заявку на другие регионы, скажем так, увеличить географию полетов в Российскую Федерацию", - сказал Зверев.
При этом замглавы Минтранса РФ отметил, что претензий к российскому воздушному флоту для осуществления полетов в Ирак нет. Однако Россия пока не получила от иракской стороны подтверждения о готовности в наземном обслуживании бортов.
"Никаких проблем здесь нет. Во-первых, у нас достаточно большой флот, по которому уже нет никаких претензий со стороны третьих стран, особенно лизинговых компаний, я имею в виду финансовых претензий", - ответил Зверев на вопрос журналистов о возможности иракских аэропортов принимать российские самолеты.
По словам Зверева, при увеличении пассажиропотока между Ираком и Россией этот вопрос будет урегулирован.
"Сейчас летает только иракская авиакомпания. После раскатки, соответственно, как только наши авиакомпании увидят рост пассажиропотока, он потихоньку растет, примерно 10-15% годовой рост, начиная с 2023 года - то тогда мы тоже присоединимся", - рассказал Зверев про налаживание авиасообщения между Россией и Ираком.
Товарооборот между Россией и Ираком увеличился почти на 30 процентов