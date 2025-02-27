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Бывшая "дочка" Sony Pictures подала 20 исков к российским кинотеатрам

Бывшая "дочка" Sony Pictures подала 20 исков к российским кинотеатрам - 27.02.2025, ПРАЙМ

Бывшая "дочка" Sony Pictures подала 20 исков к российским кинотеатрам

Компания ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг") направила в арбитражный суд Москвы 20 исков к крупным российским... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T09:49+0300

2025-02-27T09:49+0300

2025-02-27T09:49+0300

бизнес

sony pictures

суд

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Компания ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг") направила в арбитражный суд Москвы 20 исков к крупным российским киносетям и владельцам отдельных кинотеатров на общую сумму около 981 миллиона рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Несколько исков поступило в суд 10 февраля, остальные – 17 февраля. Ни один из исков к производству пока не принят, шестнадцать из них оставлены без движения из-за неуплаты госпошлины. Основания большинства исковых заявлений в опубликованных материалах суда не уточняются. В то же время известно, что в самом крупном иске – к АО "Синема Парк" на сумму более 436 миллионов рублей – заявлено требование о взыскании долга и процентов по договору от 1 декабря 2019 года. В иске к московскому ООО "Кинотеатры нового поколения" истец требует от ответчика более 16 миллионов долга и процентов по договору от 20 января 2020 года. В иске к АО "Киномакс" на сумму более 176 миллионов рублей заявлены требования о взыскании задолженности и процентов по соглашению от 1 декабря 2019 года, в иске к ООО "Синема Стар" - "о взыскании по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений" от 20 января 2020 года долга в размере более 19 миллионов рублей и процентов в размере около 7 миллионов рублей. Ответчиками по искам "Контент-Клуба" стали также предприятия и предприниматели из Калининграда, Липецка, Челябинска, Иркутска, Всеволожска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Американская кинокомпания Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC. Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине.

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бизнес, sony pictures, суд