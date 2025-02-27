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Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15%

Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15% - 27.02.2025, ПРАЙМ

Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15%

Табак для кальянов у россиян начал пользоваться большей популярностью: спрос на него в первые месяцы этого года оказался на 15% выше, чем год назад, говорится в | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T03:16+0300

2025-02-27T03:16+0300

2025-02-27T03:16+0300

бизнес

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Табак для кальянов у россиян начал пользоваться большей популярностью: спрос на него в первые месяцы этого года оказался на 15% выше, чем год назад, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. Аналитики изучили спрос россиян в магазинах несетевой розницы (то есть торговых точках у дома) в январе-феврале этого и прошлого года в категории табак и табачная продукция. "Спрос на табачные изделия вырос на 4%. Больше других в январе-феврале увеличились продажи табака для кальяна – на 15% относительно аналогичного периода 2024 года. Количество покупок самого популярного товара в категории – сигарет, которые составляют 88% продаж, выросло на 3%", - подсчитали аналитики. Табак в категории занимает 5% объема продаж, табак непосредственно для кальяна – 4%, папиросы, сигары и сигариллы суммарно – 3%. Согласно расчетам авторов исследования, объем продаж папирос вырос на 11%, сигарилл – на 9%, а табака – на 2%. При этом средняя стоимость покупки пачки сигарет в январе-феврале 2025 года составила 188 рублей. Это на 3% выше показателя предыдущего года. Средний чек на покупку табака зафиксирован на отметке в 376 рублей (+6%), табака для кальянов - 274 рубля (+5%), папирос – 289 рублей (+4%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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