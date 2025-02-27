Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15% - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250227/issledovanie-855288887.html
Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15%
Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15% - 27.02.2025, ПРАЙМ
Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15%
Табак для кальянов у россиян начал пользоваться большей популярностью: спрос на него в первые месяцы этого года оказался на 15% выше, чем год назад, говорится в | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T03:16+0300
2025-02-27T03:16+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855288887.jpg?1740615369
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Табак для кальянов у россиян начал пользоваться большей популярностью: спрос на него в первые месяцы этого года оказался на 15% выше, чем год назад, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. Аналитики изучили спрос россиян в магазинах несетевой розницы (то есть торговых точках у дома) в январе-феврале этого и прошлого года в категории табак и табачная продукция. "Спрос на табачные изделия вырос на 4%. Больше других в январе-феврале увеличились продажи табака для кальяна – на 15% относительно аналогичного периода 2024 года. Количество покупок самого популярного товара в категории – сигарет, которые составляют 88% продаж, выросло на 3%", - подсчитали аналитики. Табак в категории занимает 5% объема продаж, табак непосредственно для кальяна – 4%, папиросы, сигары и сигариллы суммарно – 3%. Согласно расчетам авторов исследования, объем продаж папирос вырос на 11%, сигарилл – на 9%, а табака – на 2%. При этом средняя стоимость покупки пачки сигарет в январе-феврале 2025 года составила 188 рублей. Это на 3% выше показателя предыдущего года. Средний чек на покупку табака зафиксирован на отметке в 376 рублей (+6%), табака для кальянов - 274 рубля (+5%), папирос – 289 рублей (+4%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
03:16 27.02.2025
 
Исследование: спрос на табак для кальянов у россиян вырос на 15%

"Атол": спрос на табак для кальянов в России в январе-феврале вырос на 15%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Табак для кальянов у россиян начал пользоваться большей популярностью: спрос на него в первые месяцы этого года оказался на 15% выше, чем год назад, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости.
Аналитики изучили спрос россиян в магазинах несетевой розницы (то есть торговых точках у дома) в январе-феврале этого и прошлого года в категории табак и табачная продукция.
"Спрос на табачные изделия вырос на 4%. Больше других в январе-феврале увеличились продажи табака для кальяна – на 15% относительно аналогичного периода 2024 года. Количество покупок самого популярного товара в категории – сигарет, которые составляют 88% продаж, выросло на 3%", - подсчитали аналитики.
Табак в категории занимает 5% объема продаж, табак непосредственно для кальяна – 4%, папиросы, сигары и сигариллы суммарно – 3%. Согласно расчетам авторов исследования, объем продаж папирос вырос на 11%, сигарилл – на 9%, а табака – на 2%.
При этом средняя стоимость покупки пачки сигарет в январе-феврале 2025 года составила 188 рублей. Это на 3% выше показателя предыдущего года. Средний чек на покупку табака зафиксирован на отметке в 376 рублей (+6%), табака для кальянов - 274 рубля (+5%), папирос – 289 рублей (+4%).
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала