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Юрист объяснил, почему техосмотр стал добровольным
Юрист объяснил, почему техосмотр стал добровольным - 27.02.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, почему техосмотр стал добровольным
Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T02:30+0300
2025-02-27T02:30+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона "О техническом осмотре транспортных средств", используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.
"Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства", - объяснил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.
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Юрист объяснил, почему техосмотр стал добровольным
Юрист Хаминский: техосмотр для обычных автовладельцев носит добровольный характер
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона "О техническом осмотре транспортных средств", используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.
"Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства", - объяснил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.