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Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы
Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы - 27.02.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы
Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:30+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства. Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер. "Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин. Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
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общество , рф, михаил мишустин
Общество , РФ, Михаил Мишустин
Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы
Мишустин: кабмин выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства.
Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер.
"Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин.
Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
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