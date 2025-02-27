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Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы - 27.02.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы

Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:30+0300

2025-02-27T15:30+0300

2025-02-27T15:30+0300

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства. Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер. "Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин. Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.

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общество , рф, михаил мишустин