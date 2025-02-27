https://1prime.ru/20250227/kabmin-855320584.html
Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России" - 27.02.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:33+0300
2025-02-27T15:33+0300
2025-02-27T15:33+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/83084/57/830845713_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_1b960b4faf54d4c27c3d16526aaeb75e.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сказал Мишустин на заседании правительства. Как отмечает пресс-служба кабмина, с помощью программы предполагается обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, добиться увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, сформировать устойчивые партнёрские связи с заинтересованными иностранными государствами. Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков. В числе мероприятий программы проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда. Масштабировать программу по продвижению российских товаров правительству поручил президент. Развитию экспорта было посвящено заседание Госсовета, которое состоялось под руководством главы государства в сентябре 2024 года.
https://1prime.ru/20250227/kabmin-855320109.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83084/57/830845713_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_978b134a03be59f7298bfcb8b3f11e3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, михаил мишустин, госсовет
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Госсовет
Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Мишустин: кабмин утвердил программу продвижения продукции "Сделано в России"
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Как отмечает пресс-служба кабмина, с помощью программы предполагается обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, добиться увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, сформировать устойчивые партнёрские связи с заинтересованными иностранными государствами. Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков.
В числе мероприятий программы проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда.
Масштабировать программу по продвижению российских товаров правительству поручил президент. Развитию экспорта было посвящено заседание Госсовета, которое состоялось под руководством главы государства в сентябре 2024 года.
Правительство выделит 23 млрд рублей на выплаты ветеранам к 80-летию Победы