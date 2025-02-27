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Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России"

Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России" - 27.02.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило программу продвижения продукции "Сделано в России"

Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:33+0300

2025-02-27T15:33+0300

2025-02-27T15:33+0300

россия

бизнес

михаил мишустин

госсовет

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сказал Мишустин на заседании правительства. Как отмечает пресс-служба кабмина, с помощью программы предполагается обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, добиться увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, сформировать устойчивые партнёрские связи с заинтересованными иностранными государствами. Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков. В числе мероприятий программы проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда. Масштабировать программу по продвижению российских товаров правительству поручил президент. Развитию экспорта было посвящено заседание Госсовета, которое состоялось под руководством главы государства в сентябре 2024 года.

https://1prime.ru/20250227/kabmin-855320109.html

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россия, бизнес, михаил мишустин, госсовет