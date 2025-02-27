https://1prime.ru/20250227/kallas-855329478.html

"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос

"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос - 27.02.2025, ПРАЙМ

"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос

Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T19:24+0300

2025-02-27T19:24+0300

2025-02-27T19:24+0300

политика

еврокомиссия

кая каллас

мнение

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть, принимать и общаться с ней ни в США, ни в России. На брифинге в Еврокомиссии в четверг журналисты поинтересовались, не связана ли отмена встречи госсекретаря Марко Рубио с Каллас в Вашингтоне с проходящими в четверг консультациями России и США в Турции, и зачем нужна такая глава евродипломатии, которую ни в Вашингтоне, ни в Москве не воспринимают как серьезного партнера по переговорам, которая оказалась блокирована в Брюсселе. "Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками. Она сейчас в США, и у нее есть встречи с представителями американской администрации, и она всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах", - попыталась защитить Каллас официальный представитель ЕК Ариана Подеста.

https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html

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еврокомиссия, кая каллас, мнение