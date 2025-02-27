Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос - 27.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250227/kallas-855329478.html
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос - 27.02.2025, ПРАЙМ
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос
Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T19:24+0300
2025-02-27T19:24+0300
политика
еврокомиссия
кая каллас
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_43101cdc536bb6805a57422eed52b964.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть, принимать и общаться с ней ни в США, ни в России. На брифинге в Еврокомиссии в четверг журналисты поинтересовались, не связана ли отмена встречи госсекретаря Марко Рубио с Каллас в Вашингтоне с проходящими в четверг консультациями России и США в Турции, и зачем нужна такая глава евродипломатии, которую ни в Вашингтоне, ни в Москве не воспринимают как серьезного партнера по переговорам, которая оказалась блокирована в Брюсселе. "Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками. Она сейчас в США, и у нее есть встречи с представителями американской администрации, и она всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах", - попыталась защитить Каллас официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845788319_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_53009b27f520bf8454cc3f435338dac0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
еврокомиссия, кая каллас, мнение
Политика, Еврокомиссия, Кая Каллас, мнение
19:24 27.02.2025
 
"Зачем ЕС нужна Каллас?" Еврокомиссии задали очень неудобный вопрос

Представителя ЕК спросили, зачем нужна Каллас, если с ней не общаются в США и РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – ПРАЙМ. Французские журналисты спросили Еврокомиссию, зачем нужна глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая оказалась "изолирована в Брюсселе", и ее не хотят видеть, принимать и общаться с ней ни в США, ни в России.
На брифинге в Еврокомиссии в четверг журналисты поинтересовались, не связана ли отмена встречи госсекретаря Марко Рубио с Каллас в Вашингтоне с проходящими в четверг консультациями России и США в Турции, и зачем нужна такая глава евродипломатии, которую ни в Вашингтоне, ни в Москве не воспринимают как серьезного партнера по переговорам, которая оказалась блокирована в Брюсселе.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
24 февраля, 10:16
"Мы не знаем, какие причины вынудили господина Рубио отменить встречу, но можем заверить, что верховный представитель Каллас имеет много контактов с разными иностранными государствами и политиками. Она сейчас в США, и у нее есть встречи с представителями американской администрации, и она всегда защищает позицию Украины на всех своих встречах", - попыталась защитить Каллас официальный представитель ЕК Ариана Подеста.
 
ПолитикаЕврокомиссияКая Калласмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала