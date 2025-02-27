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Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего
Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего - 27.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего
Машиностроение, транспортная отрасль, а также производственные предприятия и добыча вошли в топ-3 отраслей, в которых хакеры чаще всего атаковали... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:21+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Машиностроение, транспортная отрасль, а также производственные предприятия и добыча вошли в топ-3 отраслей, в которых хакеры чаще всего атаковали автоматизированные системы управления техпроцессами (АСУ ТП) в 2024 году как по России, так и во всем мире, говорится в исследовании, проведенном экспертно-аналитическим центром InfoWatch. "Чаще всего злоумышленники атакуют машиностроительные предприятия – на них пришлось 38% от общего числа атак за 2024 год в России и 32% в мире, подсчитали эксперты ЭАЦ InfoWatch. На втором месте транспортная отрасль (24% и 28% соответственно), на третьем производственные предприятия и добыча (19% и 22%), на четвертом компании сферы энергетики (19% и 18%)", - говорится в исследовании "Тенденции развития киберинцидентов АСУ ТП за 2024 год". Как объяснили аналитики, за последние 5 лет выросло число целенаправленных атак на машиностроение, а также на предприятия пищевой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, металлургии, фармацевтики. Такая тенденция связна с тем, что в 2024 году в киберпространстве чаще стали действовать классические организованные преступные группировки - собственники несут значительные убытки от остановки производства, и это часто заставляет их платить выкуп вымогателям. В 2024 году хакеры изменили векторы атак на автоматизированные системы управления техпроцессами. Так, распространенным инструментом стала компрометация учетных данных. Также злоумышленники использовали атаки на партнеров и подрядчиков компании, а также на устройства с доступом в интернет. Для сравнения - в 2020 году злоумышленники для проникновения в инфраструктуру чаще всего использовали внешние устройства, фишинг и устройства удаленного доступа. Согласно данным исследования, за последние 2 года количество киберинцидентов с АСУ ТП в России выросло в 10 раз быстрее общемирового показателя. "Самыми привлекательными для киберпреступников являются распределенные структуры – энергетические, транспортные, а также компании с удаленными площадками. Самые уязвимые места промышленных предприятий – слабая сегментация сетей, то есть отсутствие разделения между корпоративными и промышленными сетями, аутентификация домена, охватывающая ИТ и АСУ ТП, плохой мониторинг и видимость устройств АСУ ТП, неуправляемые устройства", – отметил главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов, его слова приводятся в сообщении.
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технологии, бизнес, infowatch
Технологии, Бизнес, InfoWatch
11:21 27.02.2025
 
Эксперты раскрыли, какие отрасли атакуют хакеры чаще всего

InfoWatch: чаще всего атакам хакеров подвергалось машиностроение в РФ и в мире

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Машиностроение, транспортная отрасль, а также производственные предприятия и добыча вошли в топ-3 отраслей, в которых хакеры чаще всего атаковали автоматизированные системы управления техпроцессами (АСУ ТП) в 2024 году как по России, так и во всем мире, говорится в исследовании, проведенном экспертно-аналитическим центром InfoWatch.
"Чаще всего злоумышленники атакуют машиностроительные предприятия – на них пришлось 38% от общего числа атак за 2024 год в России и 32% в мире, подсчитали эксперты ЭАЦ InfoWatch. На втором месте транспортная отрасль (24% и 28% соответственно), на третьем производственные предприятия и добыча (19% и 22%), на четвертом компании сферы энергетики (19% и 18%)", - говорится в исследовании "Тенденции развития киберинцидентов АСУ ТП за 2024 год".
Как объяснили аналитики, за последние 5 лет выросло число целенаправленных атак на машиностроение, а также на предприятия пищевой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, металлургии, фармацевтики. Такая тенденция связна с тем, что в 2024 году в киберпространстве чаще стали действовать классические организованные преступные группировки - собственники несут значительные убытки от остановки производства, и это часто заставляет их платить выкуп вымогателям.
В 2024 году хакеры изменили векторы атак на автоматизированные системы управления техпроцессами. Так, распространенным инструментом стала компрометация учетных данных. Также злоумышленники использовали атаки на партнеров и подрядчиков компании, а также на устройства с доступом в интернет. Для сравнения - в 2020 году злоумышленники для проникновения в инфраструктуру чаще всего использовали внешние устройства, фишинг и устройства удаленного доступа.
Согласно данным исследования, за последние 2 года количество киберинцидентов с АСУ ТП в России выросло в 10 раз быстрее общемирового показателя.
"Самыми привлекательными для киберпреступников являются распределенные структуры – энергетические, транспортные, а также компании с удаленными площадками. Самые уязвимые места промышленных предприятий – слабая сегментация сетей, то есть отсутствие разделения между корпоративными и промышленными сетями, аутентификация домена, охватывающая ИТ и АСУ ТП, плохой мониторинг и видимость устройств АСУ ТП, неуправляемые устройства", – отметил главный аналитик ЭАЦ InfoWatch Сергей Слепцов, его слова приводятся в сообщении.
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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