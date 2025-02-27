https://1prime.ru/20250227/kiberataki-855321529.html

Путин отметил рост кибератак на отечественную информационную инфраструктуру

Путин отметил рост кибератак на отечественную информационную инфраструктуру - 27.02.2025, ПРАЙМ

Путин отметил рост кибератак на отечественную информационную инфраструктуру

Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:45+0300

2025-02-27T15:45+0300

2025-02-27T15:45+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. "По мере развития цифровых технологий, растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервис госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://1prime.ru/20250218/tsb-855032996.html

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технологии, россия, владимир путин