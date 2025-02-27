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Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия
Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия - 27.02.2025, ПРАЙМ
Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия
Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия - до максимальных с 2012 года 40,3 тысячи тонн, в результате Россия стала главным поставщиком этого... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T06:17+0300
2025-02-27T06:17+0300
экономика
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия - до максимальных с 2012 года 40,3 тысячи тонн, в результате Россия стала главным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны. В январе местные компании приобрели 40,3 тысячи тонн российского алюминия, что в 1,5 раза больше значения за аналогичный период предыдущего года. Стоимость импорта выросла еще сильнее - в 1,7 раза - и составила по итогам месяца 110,1 миллиона долларов. Экспорт в январе стал наибольшим с июня 2012 года, когда Южная Корея приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия на 116,7 миллиона долларов. Такой скачок в поставках сделал Россию главным поставщиком металла в страну с долей в 32%. На втором месте оказалась Австралия, чей экспорт за год уменьшился на четверть и составил в январе 30,9 тысячи тонн. Индия стала третьей с поставками в 16,2 тысячи тонн, что на 29% меньше прошлогоднего уровня. Неожиданно на четвертое место поднялись ОАЭ, которые экспортировали 8,1 тысячи тонн алюминия против 6,3 тысячи годом ранее, при этом в январе 2024 года они были лишь восьмыми. Пятерку замыкает, как и год назад, Саудовская Аравия, несмотря на то, что местные компании уменьшили поставки в Южную Корею на 13% - до 7,3 тысячи тонн. В целом Южная Корея в январе импортировала 126 тысяч тонн алюминия, что на 12% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
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мировая экономика, промышленность, южная корея, москва, австралия
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, АВСТРАЛИЯ
06:17 27.02.2025
 
Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия

Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия до 40,3 тысячи тонн

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Южная Корея в январе нарастила ввоз российского алюминия - до максимальных с 2012 года 40,3 тысячи тонн, в результате Россия стала главным поставщиком этого металла в страну, следует из анализа РИА Новости данных статслужбы страны.
В январе местные компании приобрели 40,3 тысячи тонн российского алюминия, что в 1,5 раза больше значения за аналогичный период предыдущего года. Стоимость импорта выросла еще сильнее - в 1,7 раза - и составила по итогам месяца 110,1 миллиона долларов.
Экспорт в январе стал наибольшим с июня 2012 года, когда Южная Корея приобрела у России 54,3 тысячи тонн алюминия на 116,7 миллиона долларов.
Такой скачок в поставках сделал Россию главным поставщиком металла в страну с долей в 32%. На втором месте оказалась Австралия, чей экспорт за год уменьшился на четверть и составил в январе 30,9 тысячи тонн. Индия стала третьей с поставками в 16,2 тысячи тонн, что на 29% меньше прошлогоднего уровня.
Неожиданно на четвертое место поднялись ОАЭ, которые экспортировали 8,1 тысячи тонн алюминия против 6,3 тысячи годом ранее, при этом в январе 2024 года они были лишь восьмыми. Пятерку замыкает, как и год назад, Саудовская Аравия, несмотря на то, что местные компании уменьшили поставки в Южную Корею на 13% - до 7,3 тысячи тонн.
В целом Южная Корея в январе импортировала 126 тысяч тонн алюминия, что на 12% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
 
ЭкономикаМировая экономикаПромышленностьЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВААВСТРАЛИЯ
 
 
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