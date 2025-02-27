https://1prime.ru/20250227/korruptsiya-855318949.html

Украинцы считают коррупцию главной ошибкой киевской власти, пишут СМИ

Украинцы считают коррупцию главной ошибкой киевской власти, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ

Украинцы считают коррупцию главной ошибкой киевской власти, пишут СМИ

Подавляющее большинство граждан Украины (87,5%) характеризуют уровень коррупции в стране как высокий или очень высокий, сообщает украинский портал "Антикор" со... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T14:55+0300

2025-02-27T14:55+0300

2025-02-27T14:55+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Подавляющее большинство граждан Украины (87,5%) характеризуют уровень коррупции в стране как высокий или очень высокий, сообщает украинский портал "Антикор" со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis. "Почти все опрошенные украинцы (87,5%) считают, что уровень коррупции в стране является высоким (33,6%) или очень высоким (53,9%)", - говорится на сайте портала со ссылкой на итоги опроса. Согласно результатам опроса, 71,3% респондентов придерживаются мнения, что с февраля 2022 года уровень коррупции только увеличился. Большинство респондентов (57,4%) возлагают ответственность за это на власть. Если рассматривать отдельные государственные институты, то, по мнению опрошенных, наибольшая ответственность за высокий уровень коррупции лежит на антикоррупционных органах, в частности, речь идет о национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) (39,3%), а также на Владимире Зеленском (35,6%). Кроме того, согласно порталу, респонденты выделили несколько ключевых просчетов властей: сохранение "высокого уровня коррупции и расхищение госбюджета" лидирует с большим отрывом, следует из итогов опроса. Так, 69% респондентов назвали коррупцию "самой большой ошибкой властей", приводит результаты того же опроса украинское издание NV. Опрос проводился в период с 3 по 9 февраля методом интервью с использованием планшетов. Всего были опрошены 2 тысячи респондентов старше 18 лет, находящихся на подконтрольных ВСУ территориях. Данные о погрешности не приводятся. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://1prime.ru/20250227/pobeda-855315304.html

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украина, владимир зеленский