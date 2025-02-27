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В НБКИ отметили снижение среднего размера потребкредита в России

В НБКИ отметили снижение среднего размера потребкредита в России - 27.02.2025, ПРАЙМ

В НБКИ отметили снижение среднего размера потребкредита в России

Средний размер выданных потребительских кредитов в России в январе сократился сразу на 14,3% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 119,3 тысячи... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T12:33+0300

2025-02-27T12:33+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Средний размер выданных потребительских кредитов в России в январе сократился сразу на 14,3% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 119,3 тысячи рублей, это минимальное значение с начала 2024 года, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 119,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 14,3% (в декабре 2024 года - 139,3 тысячи рублей). Это самое низкое значение данного показателя с начала 2024 года", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительский кредита сократился еще существеннее - на 19,4% (в январе 2024 года - 148 тысяч рублей). В свою очередь среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребительским кредитам составляет 564 балла (минимальное значение - 1 балл, максимальное - 999 баллов). В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в январе был отмечен в Москве (183,8 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (165,1 тысячи), Московской области (154,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (148,1 тысячи), а также в Татарстане (141,8 тысячи рублей). Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в январе по сравнению с декабрем продемонстрировали Челябинская (-44,2%), Оренбургская (-29,3%), Саратовская (-25%) и Свердловская (-19,8%) области, а также Ханты-Мансийский АО (-18,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц снизился на 13,8% и 7,8% соответственно. "Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). При этом банки продолжают предоставлять потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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