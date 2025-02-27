https://1prime.ru/20250227/kredit-855324277.html
ЦБ раскрыл долю заемщиков в РФ, которые оформляют кредиты через приложения
ЦБ раскрыл долю заемщиков в РФ, которые оформляют кредиты через приложения - 27.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл долю заемщиков в РФ, которые оформляют кредиты через приложения
Почти половина заемщиков в РФ подписывают кредитные договоры в личном кабинете соответствующего приложения кредитора, следует из результатов поведенческой... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:34+0300
2025-02-27T16:34+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти половина заемщиков в РФ подписывают кредитные договоры в личном кабинете соответствующего приложения кредитора, следует из результатов поведенческой экспертизы, которую провел Банк России. "Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно - через приложения. При этом часто люди не читают условия договоров. Основные причины: большой объем документа, необходимость пройти по ссылке, а также доверие менеджеру, спешка и непонимание юридических терминов", - отмечает ЦБ. "По данным опроса, свой последний договор кредита (займа) потребители чаще всего подписывали в личном кабинете соответствующего приложения кредитора (45,99%), реже – на бумаге (35,73%)", - говорится в отчете о проведении поведенческой экспертизы. Большинство потребителей помнят о получении индивидуальных (69,73%) или общих (57,15%) условий по своему последнему договору кредита (займа). При этом потребители чаще помнят о получении индивидуальных, чем о получении общих условий договора кредита (займа). Потребители чаще не читают общие условия (13,56%), чем индивидуальные (6,29%). Индивидуальные условия потребители чаще читают и лучше понимают (58,73%) по сравнению с общими условиями (38,71%) договора, указывается там же. Потребители в целом знают о том, что в состав договора кредита (займа) входят индивидуальные и общие условия. Доля потребителей, которые не понимают общие или индивидуальные условия договора кредита (займа) после прочтения, по результатам опроса не превышает 5% по тем и другим условиям. В то же время остается значительная часть потребителей, которые либо не получали, либо не помнят, получали или нет, общие (42,85%) или индивидуальные условия (30,27%) при заключении последнего договора, выяснил ЦБ. Сбор данных через Telegram-канал Банка России проводился с 26 по 29 ноября 2024 года. Во время экспертизы была получена 1761 анкета.
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ЦБ раскрыл долю заемщиков в РФ, которые оформляют кредиты через приложения
ЦБ: в РФ подписывают кредитные договоры через приложения почти половина заемщиков
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Почти половина заемщиков в РФ подписывают кредитные договоры в личном кабинете соответствующего приложения кредитора, следует из результатов поведенческой экспертизы, которую провел Банк России.
"Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно - через приложения. При этом часто люди не читают условия договоров. Основные причины: большой объем документа, необходимость пройти по ссылке, а также доверие менеджеру, спешка и непонимание юридических терминов", - отмечает ЦБ.
"По данным опроса, свой последний договор кредита (займа) потребители чаще всего подписывали в личном кабинете соответствующего приложения кредитора (45,99%), реже – на бумаге (35,73%)", - говорится в отчете о проведении поведенческой экспертизы.
Большинство потребителей помнят о получении индивидуальных (69,73%) или общих (57,15%) условий по своему последнему договору кредита (займа). При этом потребители чаще помнят о получении индивидуальных, чем о получении общих условий договора кредита (займа). Потребители чаще не читают общие условия (13,56%), чем индивидуальные (6,29%). Индивидуальные условия потребители чаще читают и лучше понимают (58,73%) по сравнению с общими условиями (38,71%) договора, указывается там же.
Потребители в целом знают о том, что в состав договора кредита (займа) входят индивидуальные и общие условия. Доля потребителей, которые не понимают общие или индивидуальные условия договора кредита (займа) после прочтения, по результатам опроса не превышает 5% по тем и другим условиям. В то же время остается значительная часть потребителей, которые либо не получали, либо не помнят, получали или нет, общие (42,85%) или индивидуальные условия (30,27%) при заключении последнего договора, выяснил ЦБ.
Сбор данных через Telegram-канал Банка России проводился с 26 по 29 ноября 2024 года. Во время экспертизы была получена 1761 анкета.
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