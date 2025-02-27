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Курс рубля к юаню немного слабеет на Мосбирже - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню немного слабеет на Мосбирже
Курс рубля к юаню немного слабеет на Мосбирже - 27.02.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню немного слабеет на Мосбирже
Курс рубля немного снижается к юаню, направляясь в район 12 рублей в рамках "долгожданной коррекции", следует из данных Московской биржи и комментария... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:46+0300
2025-02-27T14:46+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс рубля немного снижается к юаню, направляясь в район 12 рублей в рамках "долгожданной коррекции", следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.34 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,93 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 6,7 миллиарда юаней. На российском валютном рынке наметилась долгожданная коррекция, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс юаня тестирует сопротивление росту на уровне 12 рублей, но пока оно держится. Против рубля сейчас играет прохождение налогового периода и снижение уровня политического оптимизма. Сильного обесценивания российской валюты не ждем, но спекулятивно "прокатиться" на ослаблении рубля можно", - добавляет он. Разворот рынка и новая фаза ослабления рубля состоятся, когда внебиржевой курс доллара на закрытие дня будет около 91,65 рубля, добавляет Владислав Антонов из BitRiver. "Закрытие дня около 87,3 рубля будет указывать на готовность курса "сходить" ниже - к 85,5 рубля. По-прежнему считаю равновесный курс в зоне 100-105 рублей за доллар", - заключает он.
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рынки, bitriver, алексей антонов, торги
Экономика, Рынки, BitRiver, Алексей Антонов, Торги
14:46 27.02.2025
 
Курс рубля к юаню немного слабеет на Мосбирже

Курс рубля к юаню на Мосбирже немного слабеет в рамках коррекции

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс рубля немного снижается к юаню, направляясь в район 12 рублей в рамках "долгожданной коррекции", следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.34 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,93 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 6,7 миллиарда юаней.
На российском валютном рынке наметилась долгожданная коррекция, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс юаня тестирует сопротивление росту на уровне 12 рублей, но пока оно держится. Против рубля сейчас играет прохождение налогового периода и снижение уровня политического оптимизма. Сильного обесценивания российской валюты не ждем, но спекулятивно "прокатиться" на ослаблении рубля можно", - добавляет он.
Разворот рынка и новая фаза ослабления рубля состоятся, когда внебиржевой курс доллара на закрытие дня будет около 91,65 рубля, добавляет Владислав Антонов из BitRiver. "Закрытие дня около 87,3 рубля будет указывать на готовность курса "сходить" ниже - к 85,5 рубля. По-прежнему считаю равновесный курс в зоне 100-105 рублей за доллар", - заключает он.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
ЦБ 26 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
11:05
 
ЭкономикаРынкиBitRiverАлексей АнтоновТорги
 
 
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