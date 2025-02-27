https://1prime.ru/20250227/kurs-855327020.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля - 27.02.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 21,93 копейки, до 11,9563 рубля, курс доллара - на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:53+0300

2025-02-27T17:53+0300

2025-02-27T17:58+0300

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 21,93 копейки, до 11,9563 рубля, курс доллара - на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля, курс евро - на 1,8536 рубля, до 92,0362 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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рынки, финансы, банк россия