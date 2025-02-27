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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля - 27.02.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 21,93 копейки, до 11,9563 рубля, курс доллара - на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T17:53+0300
2025-02-27T17:58+0300
банк россии
рынки
финансы
банк россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 21,93 копейки, до 11,9563 рубля, курс доллара - на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля, курс евро - на 1,8536 рубля, до 92,0362 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынки, финансы, банк россия
Банк России, Рынки, Финансы, банк Россия
17:53 27.02.2025 (обновлено: 17:58 27.02.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 28 февраля

ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 11,96, доллара - 87,70, евро - 92,04 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 21,93 копейки, до 11,9563 рубля, курс доллара - на 1,7688 рубля, до 87,6967 рубля, курс евро - на 1,8536 рубля, до 92,0362 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 27 февраля
Вчера, 18:03
 
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