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Литва не спешит демонтировать ЛЭП на границе с Калининградом - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Литва не спешит демонтировать ЛЭП на границе с Калининградом
Литва не спешит демонтировать ЛЭП на границе с Калининградом - 27.02.2025, ПРАЙМ
Литва не спешит демонтировать ЛЭП на границе с Калининградом
Вопреки ранее сделанным заявлениям, Литва не произвела демонтаж линий электропередачи на границе с Калининградской областью, сообщил губернатор региона Алексей... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T15:28+0300
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев — ПРАЙМ. Вопреки ранее сделанным заявлениям, Литва не произвела демонтаж линий электропередачи на границе с Калининградской областью, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.В июле 2024 года операторы энергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о своем намерении выйти из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Аббревиатура БРЭЛЛ образована из первых букв стран-участниц: Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии."Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что все осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперед", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. По словам сенатора от Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова в разговоре с РИА Новости, на следующий день после выхода из общей энергосистемы с Россией, стоимость электроэнергии в странах Балтии увеличилась в 1,5 раза, достигнув примерно 190 евро за МВт-час.Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим 8 февраля. Электростанции региона - Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС - обеспечивают потребности всех потребителей и создают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения. Совокупная мощность электростанций Калининградской области составляет 1,8 ГВт, что вдвое превышает потребности региона.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил 18 февраля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не ощутили отсоединения от БРЭЛЛ, все работает стабильно, и это не повлияло на цены. Население, промышленные предприятия, социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство надежно обеспечены электроэнергией.
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литва, калининград, латвия, владимир путин, александр новак
ЛИТВА, КАЛИНИНГРАД, ЛАТВИЯ, Владимир Путин, Александр Новак
15:28 27.02.2025 (обновлено: 15:31 27.02.2025)
 
Литва не спешит демонтировать ЛЭП на границе с Калининградом

Беспрозванных: Литва не торопится с демонтажем ЛЭП на границе с Калининградом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Хакасии
Линии электропередач в Хакасии - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев — ПРАЙМ. Вопреки ранее сделанным заявлениям, Литва не произвела демонтаж линий электропередачи на границе с Калининградской областью, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
В июле 2024 года операторы энергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о своем намерении выйти из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Аббревиатура БРЭЛЛ образована из первых букв стран-участниц: Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии.
"Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что все осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперед", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
По словам сенатора от Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова в разговоре с РИА Новости, на следующий день после выхода из общей энергосистемы с Россией, стоимость электроэнергии в странах Балтии увеличилась в 1,5 раза, достигнув примерно 190 евро за МВт-час.
Энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим 8 февраля.
Электростанции региона - Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС - обеспечивают потребности всех потребителей и создают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения. Совокупная мощность электростанций Калининградской области составляет 1,8 ГВт, что вдвое превышает потребности региона.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил 18 февраля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что потребители энергосистемы РФ и Калининградской области не ощутили отсоединения от БРЭЛЛ, все работает стабильно, и это не повлияло на цены. Население, промышленные предприятия, социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство надежно обеспечены электроэнергией.
ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
СМИ сообщили о резком росте цен на электроэнергию в Прибалтике
25 февраля, 17:36
 
ЛИТВАКАЛИНИНГРАДЛАТВИЯВладимир ПутинАлександр Новак
 
 
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