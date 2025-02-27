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Матвиенко назвала причину отказа многих стран от использования доллара
Матвиенко назвала причину отказа многих стран от использования доллара - 27.02.2025, ПРАЙМ
Матвиенко назвала причину отказа многих стран от использования доллара
Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:15+0300
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АНКАРА, 27 фев - ПРАЙМ. Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. "Но в то же время (во время строительства в Турции АЭС "Аккую" – ред.) мы также сталкивались с тем, что, не буду называть сумму, часть суммы на строительство такого крупного важного энергетического – гуманитарная составляющая, это для людей делается, это не военные какие-то объекты! – заморожена. Надо от этих повадок... Запад отучать. Мало того, что они нам пытаются тормозить – к счастью, не получается – сотрудничество, но и себе всегда вредят: портят репутацию и дискредитируют зарубежные валюты как доллар, евро, а потом жалуются: "Почему некоторые страны перестают использовать доллар?". Они сами создают такие условия, что страны вынуждены переходить на расчёты в национальных валютах", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, политик также напомнила, что благодаря проекту в Турции создано много рабочих мест, в страну также приходят новые атомные технологии. "Сразу одновременно строится четыре энергоблока атомной электростанцией "Аккую" с намерением нашим обоюдным первый блок ввести до конца этого года. Мы должны реализовать, показать яркий такой пример взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
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россия, доллар
Экономика, РОССИЯ, доллар
Матвиенко назвала причину отказа многих стран от использования доллара
Матвиенко: страны Запада сами виноваты в отказе многих государств от доллара
АНКАРА, 27 фев - ПРАЙМ. Страны Запада дискредитируют себя, отказывая другим в использовании долларов, многие государства уходят от доллара именно по этой причине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации.
"Но в то же время (во время строительства в Турции АЭС "Аккую" – ред.) мы также сталкивались с тем, что, не буду называть сумму, часть суммы на строительство такого крупного важного энергетического – гуманитарная составляющая, это для людей делается, это не военные какие-то объекты! – заморожена. Надо от этих повадок... Запад отучать. Мало того, что они нам пытаются тормозить – к счастью, не получается – сотрудничество, но и себе всегда вредят: портят репутацию и дискредитируют зарубежные валюты как доллар, евро, а потом жалуются: "Почему некоторые страны перестают использовать доллар?". Они сами создают такие условия, что страны вынуждены переходить на расчёты в национальных валютах", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
Говоря о строительстве АЭС "Аккую" в Турции, политик также напомнила, что благодаря проекту в Турции создано много рабочих мест, в страну также приходят новые атомные технологии.
"Сразу одновременно строится четыре энергоблока атомной электростанцией "Аккую" с намерением нашим обоюдным первый блок ввести до конца этого года. Мы должны реализовать, показать яркий такой пример взаимовыгодного сотрудничества", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
Стоимость доллара к мировым валютам растет