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Цена на медь снижается после роста днем ранее
Цена на медь снижается после роста днем ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается после роста днем ранее
Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:22+0300
2025-02-27T09:22+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,5075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день котировки металла поднялись на 1,17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 9 460 долларов, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 632,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,02%, до 2 812 долларов. На динамику цен на медь могли повлиять недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
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рынки, торги
Цена на медь снижается после роста днем ранее
Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1%
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,5075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день котировки металла поднялись на 1,17%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 9 460 долларов, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 632,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,02%, до 2 812 долларов.
На динамику цен на медь могли повлиять недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Цена на медь заметно поднимается