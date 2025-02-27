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Цена на медь снижается после роста днем ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Цена на медь снижается после роста днем ранее
Цена на медь снижается после роста днем ранее - 27.02.2025, ПРАЙМ
Цена на медь снижается после роста днем ранее
Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T09:22+0300
2025-02-27T09:22+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,5075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день котировки металла поднялись на 1,17%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 9 460 долларов, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 632,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,02%, до 2 812 долларов. На динамику цен на медь могли повлиять недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
09:22 27.02.2025
 
Цена на медь снижается после роста днем ранее

Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧастный завод по переработке меди и алюминия.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди уменьшается в четверг утром после роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.08 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 4,5075 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий день котировки металла поднялись на 1,17%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 9 460 долларов, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 632,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,02%, до 2 812 долларов.
На динамику цен на медь могли повлиять недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
Цена на медь заметно поднимается
Вчера, 09:19
 
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