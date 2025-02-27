https://1prime.ru/20250227/memorandum-855303352.html

Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ

Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ

Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ

В 2024 году украинские официальные лица несколько раз срывали подписание меморандума о взаимопонимании с США. После победы Дональда Трампа на президентских... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T11:39+0300

2025-02-27T11:39+0300

2025-02-27T11:39+0300

политика

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сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

new york times

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В 2024 году украинские официальные лица несколько раз срывали подписание меморандума о взаимопонимании с США. После победы Дональда Трампа на президентских выборах представители Украины заявили о предпочтении заключить соглашение уже с новой американской администрацией. Об этом пишет газета New York Times. Издание сообщает, что осенью 2024 года Вашингтон и Киев были близки к достижению договоренности, по которой Украина обязывалась предоставлять американской стороне информацию о перспективных проектах в сфере добычи и использования минеральных ресурсов."(Заместитель госсекретаря при администрации экс-президента США Джо Байдена Хосе) Фернандес в прошлом октябре должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко... Однако... в день, на который было запланировано подписание, она не появилась в Вашингтоне", - сказано в публикации. Подписание было перенесено на ноябрь и должно было состояться в Варшаве, но и там Свириденко не появилась. Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что после победы Трампа на выборах, украинские чиновники заявили американским дипломатам о желании подписать соглашение уже с новой администрацией.Владимир Зеленский заявил в среду, что текущее соглашение между США и Украиной в сфере полезных ископаемых не предусматривает конкретных положений о гарантиях безопасности. Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в получении гарантий не только от Вашингтона, но и от других партнеров. При этом Зеленский отметил, что просил включить в соглашение хотя бы упоминание о возможности использования его как части будущих гарантий безопасности. По его словам, ему доложили, что в доработанном варианте сделки появился пункт, касающийся этого вопроса.Согласно украинскому изданию "Европейская правда", ссылающемуся на текст документа, в нем содержится лишь формулировка о том, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

https://1prime.ru/20250226/sooglashenie-855285586.html

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киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times