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Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ
Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ - 27.02.2025, ПРАЙМ
Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ
В 2024 году украинские официальные лица несколько раз срывали подписание меморандума о взаимопонимании с США. После победы Дональда Трампа на президентских... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:39+0300
2025-02-27T11:39+0300
политика
киев
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
new york times
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В 2024 году украинские официальные лица несколько раз срывали подписание меморандума о взаимопонимании с США. После победы Дональда Трампа на президентских выборах представители Украины заявили о предпочтении заключить соглашение уже с новой американской администрацией. Об этом пишет газета New York Times. Издание сообщает, что осенью 2024 года Вашингтон и Киев были близки к достижению договоренности, по которой Украина обязывалась предоставлять американской стороне информацию о перспективных проектах в сфере добычи и использования минеральных ресурсов."(Заместитель госсекретаря при администрации экс-президента США Джо Байдена Хосе) Фернандес в прошлом октябре должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко... Однако... в день, на который было запланировано подписание, она не появилась в Вашингтоне", - сказано в публикации. Подписание было перенесено на ноябрь и должно было состояться в Варшаве, но и там Свириденко не появилась. Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что после победы Трампа на выборах, украинские чиновники заявили американским дипломатам о желании подписать соглашение уже с новой администрацией.Владимир Зеленский заявил в среду, что текущее соглашение между США и Украиной в сфере полезных ископаемых не предусматривает конкретных положений о гарантиях безопасности. Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в получении гарантий не только от Вашингтона, но и от других партнеров. При этом Зеленский отметил, что просил включить в соглашение хотя бы упоминание о возможности использования его как части будущих гарантий безопасности. По его словам, ему доложили, что в доработанном варианте сделки появился пункт, касающийся этого вопроса.Согласно украинскому изданию "Европейская правда", ссылающемуся на текст документа, в нем содержится лишь формулировка о том, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".
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киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, new york times
Политика, Киев, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, New York Times
11:39 27.02.2025
 
Киев сорвал подписание меморандума с США после победы Трампа, пишут СМИ

NYT: Киев после победы Трампа сорвал подписание меморандума с администрацией Байдена

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. В 2024 году украинские официальные лица несколько раз срывали подписание меморандума о взаимопонимании с США. После победы Дональда Трампа на президентских выборах представители Украины заявили о предпочтении заключить соглашение уже с новой американской администрацией. Об этом пишет газета New York Times.
Издание сообщает, что осенью 2024 года Вашингтон и Киев были близки к достижению договоренности, по которой Украина обязывалась предоставлять американской стороне информацию о перспективных проектах в сфере добычи и использования минеральных ресурсов.
"(Заместитель госсекретаря при администрации экс-президента США Джо Байдена Хосе) Фернандес в прошлом октябре должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко... Однако... в день, на который было запланировано подписание, она не появилась в Вашингтоне", - сказано в публикации.
Подписание было перенесено на ноябрь и должно было состояться в Варшаве, но и там Свириденко не появилась. Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что после победы Трампа на выборах, украинские чиновники заявили американским дипломатам о желании подписать соглашение уже с новой администрацией.
Владимир Зеленский заявил в среду, что текущее соглашение между США и Украиной в сфере полезных ископаемых не предусматривает конкретных положений о гарантиях безопасности. Он также подчеркнул, что Киев заинтересован в получении гарантий не только от Вашингтона, но и от других партнеров. При этом Зеленский отметил, что просил включить в соглашение хотя бы упоминание о возможности использования его как части будущих гарантий безопасности. По его словам, ему доложили, что в доработанном варианте сделки появился пункт, касающийся этого вопроса.
Согласно украинскому изданию "Европейская правда", ссылающемуся на текст документа, в нем содержится лишь формулировка о том, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".
Киев, Украина
Власти Украины согласились на сделку с США по природным ресурсам
Вчера, 21:48
 
ПолитикаКиевСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампNew York Times
 
 
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