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МИД назвал визит Фон дер Ляйен в Индию позором для Еврокомиссии

МИД назвал визит Фон дер Ляйен в Индию позором для Еврокомиссии - 27.02.2025, ПРАЙМ

МИД назвал визит Фон дер Ляйен в Индию позором для Еврокомиссии

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, в рамках которого, по информации СМИ, она намерена просить помощи с поддержанием санкционного режима... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T15:47+0300

2025-02-27T15:47+0300

2025-02-27T15:47+0300

политика

индия

запад

мид

ес

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, в рамках которого, по информации СМИ, она намерена просить помощи с поддержанием санкционного режима против России, - это позор для комиссии и для всего Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на чиновника ЕС, что фон дер Ляйен намерена просить о помощи премьер-министра Индии для поддержания санкционного режима против России, а также обсудить доступ для европейцев на индийский рынок. "Это, конечно, просто позор для Еврокомиссии и для всего этого агрессивного Запада. Теперь таскаться еще по различным странам, которые не относятся к их сообществу, и выклянчивать некое подобие приверженности антироссийскому удару ... Позор для "просвещенного Запада", как они сами себя называют, ездить по странам, к которым они относятся высока, называя их дикими джунглями, и просить, чтобы они в этом безумии поддержали "прекрасный сад", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя эту информацию. При этом она отметила, что мировое большинство, включая Индию, трезво воспринимает такую агрессивную линию Брюсселя. Государства БРИКС и ШОС осуждают односторонние меры и вмешательства в дела других государств, добавила Захарова. "Несмотря на оказываемые Брюсселем попытки давления, уверены, что наши партнеры, следующие суверенному курсу развития, продолжат поддерживать взаимовыгодные экономические отношения с нашей страной", - сказала официальный представитель МИД.

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индия, запад, мид, ес, урсула фон дер ляйен