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Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США
Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ
Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США
Главной проблемой в отношениях России и США является длительный период полного отсутствия контактов между странами. Об этом заявила официальный представитель... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:11+0300
2025-02-27T16:11+0300
россия
сша
мария захарова
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Главной проблемой в отношениях России и США является длительный период полного отсутствия контактов между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Главным раздражающим фактором является то, что эти контакты были абсолютно заблокированы", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, что планируют обсуждать российские и американские представители в Турции. Представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что диалог был прерван на всех уровнях: от личных встреч и телефонных разговоров до контактов между главами внешнеполитических ведомств и экспертами."Отсутствие возможности просто друг с другом общаться. Потому что, как только общение есть, есть шанс на поиск взаимоприемлемых развязок или на взаимопонимание", - добавила Захарова. Отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, Захарова уточнила, что в них участвуют сотрудники МИД РФ, специализирующиеся на российско-американских отношениях.В Стамбуле проходит российско-американская встреча, посвященная устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях и решению проблем функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько эффективно стороны смогут продвинуться в решении спорных вопросов.
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россия, сша, мария захарова, сергей лавров, мид
РОССИЯ, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД
16:11 27.02.2025
 
Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США

МИД: главным раздражителем в отношениях РФ и США было долгое отсутствие контактов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Главной проблемой в отношениях России и США является длительный период полного отсутствия контактов между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Главным раздражающим фактором является то, что эти контакты были абсолютно заблокированы", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, что планируют обсуждать российские и американские представители в Турции.
Представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что диалог был прерван на всех уровнях: от личных встреч и телефонных разговоров до контактов между главами внешнеполитических ведомств и экспертами.
"Отсутствие возможности просто друг с другом общаться. Потому что, как только общение есть, есть шанс на поиск взаимоприемлемых развязок или на взаимопонимание", - добавила Захарова.
Отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, Захарова уточнила, что в них участвуют сотрудники МИД РФ, специализирующиеся на российско-американских отношениях.
В Стамбуле проходит российско-американская встреча, посвященная устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях и решению проблем функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько эффективно стороны смогут продвинуться в решении спорных вопросов.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
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РОССИЯСШАМария ЗахароваСергей ЛавровМИД
 
 
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