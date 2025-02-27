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Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США

Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США - 27.02.2025, ПРАЙМ

Захарова раскрыла главный раздражитель в отношениях России и США

Главной проблемой в отношениях России и США является длительный период полного отсутствия контактов между странами. Об этом заявила официальный представитель... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:11+0300

2025-02-27T16:11+0300

2025-02-27T16:11+0300

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сша

мария захарова

сергей лавров

мид

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Главной проблемой в отношениях России и США является длительный период полного отсутствия контактов между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Главным раздражающим фактором является то, что эти контакты были абсолютно заблокированы", - сказала Захарова на брифинге в четверг, отвечая на вопрос о том, что планируют обсуждать российские и американские представители в Турции. Представитель МИД РФ акцентировала внимание на том, что диалог был прерван на всех уровнях: от личных встреч и телефонных разговоров до контактов между главами внешнеполитических ведомств и экспертами."Отсутствие возможности просто друг с другом общаться. Потому что, как только общение есть, есть шанс на поиск взаимоприемлемых развязок или на взаимопонимание", - добавила Захарова. Отвечая на вопрос о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, Захарова уточнила, что в них участвуют сотрудники МИД РФ, специализирующиеся на российско-американских отношениях.В Стамбуле проходит российско-американская встреча, посвященная устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях и решению проблем функционирования посольств в Москве и Вашингтоне. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи станет ясно, насколько эффективно стороны смогут продвинуться в решении спорных вопросов.

https://1prime.ru/20250226/zayavlenie-855286046.html

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россия, сша, мария захарова, сергей лавров, мид