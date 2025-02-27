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Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива - 27.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива
Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:05+0300
2025-02-27T11:19+0300
энергетика
топливо
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев."Мы прекрасно понимаем, что если будет сбой перевозок нефтепродуктов на внутреннем рынке, то это может привести к повышению цен", - сказал Цивилев.На вопрос, готово ли Минэнерго при необходимости принимать оперативные меры, в том числе повысить приоритетность поставок топлива, министр ответил: "Мы оперативно будем принимать меры. Каждый месяц будем следить с РЖД совместно".Он также отметил, что ситуация с перевозками нефтепродуктов находится на контроле министерства и вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, власти для этого регулярно анализируют ежемесячные планы поставок.
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топливо
Энергетика, топливо
11:05 27.02.2025 (обновлено: 11:19 27.02.2025)
 
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива

Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по ж/д

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе
Цистерны на нефтебазе - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"Мы прекрасно понимаем, что если будет сбой перевозок нефтепродуктов на внутреннем рынке, то это может привести к повышению цен", - сказал Цивилев.
На вопрос, готово ли Минэнерго при необходимости принимать оперативные меры, в том числе повысить приоритетность поставок топлива, министр ответил: "Мы оперативно будем принимать меры. Каждый месяц будем следить с РЖД совместно".
Он также отметил, что ситуация с перевозками нефтепродуктов находится на контроле министерства и вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, власти для этого регулярно анализируют ежемесячные планы поставок.
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