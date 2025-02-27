https://1prime.ru/20250227/minenergo-855299235.html
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива - 27.02.2025, ПРАЙМ
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива
Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T11:05+0300
2025-02-27T11:05+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев."Мы прекрасно понимаем, что если будет сбой перевозок нефтепродуктов на внутреннем рынке, то это может привести к повышению цен", - сказал Цивилев.На вопрос, готово ли Минэнерго при необходимости принимать оперативные меры, в том числе повысить приоритетность поставок топлива, министр ответил: "Мы оперативно будем принимать меры. Каждый месяц будем следить с РЖД совместно".Он также отметил, что ситуация с перевозками нефтепродуктов находится на контроле министерства и вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, власти для этого регулярно анализируют ежемесячные планы поставок.
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топливо
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива
Минэнерго готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по ж/д
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минэнерго РФ при необходимости готово принимать оперативные меры для ускорения доставки топлива по железной дороге на внутреннем рынке, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"Мы прекрасно понимаем, что если будет сбой перевозок нефтепродуктов на внутреннем рынке, то это может привести к повышению цен", - сказал Цивилев.
На вопрос, готово ли Минэнерго при необходимости принимать оперативные меры, в том числе повысить приоритетность поставок топлива, министр ответил: "Мы оперативно будем принимать меры. Каждый месяц будем следить с РЖД совместно".
Он также отметил, что ситуация с перевозками нефтепродуктов находится на контроле министерства и вице-премьера РФ Александра Новака. По его словам, власти для этого регулярно анализируют ежемесячные планы поставок.
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