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БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/minfin-855296436.html
БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ
БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ - 27.02.2025, ПРАЙМ
БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ
БРИКС подчеркивает необходимость усиления координации позиций по реформированию систем управления Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ)... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T10:17+0300
2025-02-27T10:17+0300
экономика
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. БРИКС подчеркивает необходимость усиления координации позиций по реформированию систем управления Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) при одновременном укреплении потенциала Нового банка развития, сообщает Минфин РФ. В Кейптауне 26 февраля на полях мероприятий "Большой двадцатки" состоялась первая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Бразилии. Заседание прошло в новом составе: с 1 января 2025 года Индонезия стала полноформатным членом объединения. На заседании также выступила по видеоконференцсвязи президент Нового банка развития Дилма Роусефф. "Страны БРИКС подчеркнули необходимость усилить координацию позиций по вопросам реформирования систем управления МВФ и Всемирного банка при одновременном укреплении потенциала Нового банка развития", - говорится в материалах на сайте Минфина РФ по итогам состоявшейся встречи. В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны также обсудили приоритеты работы на этот год. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в своем выступлении выразил благодарность Бразилии за обеспечение преемственности в реализации практических инициатив, запущенных в рамках российского председательства в прошлом году. "Эти инициативы направлены на укрепление нашей совместной финансовой инфраструктуры – платежной, страховой и инвестиционной", – отметил Чебесков, его слова приводятся в материалах. С презентацией, посвященной разработке Новой инвестиционной платформы, создать которую предложил президент РФ Владимир Путин, выступил начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов. "В целях реализации договоренностей лидеров стран БРИКС, достигнутых на саммите в Казани в октябре 2024 года, предлагается на площадке Нового банка развития сформировать Рабочую исследовательскую группу для всесторонней проработки параметров Новой инвестиционной платформы, которая призвана стать эффективным механизмом, позволяющим в течение следующих десятилетий существенно увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС и Глобального Юга", – приводится в материалах его комментарий. Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в апреле этого года в Вашингтоне на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, отметили в Минфине РФ.
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банки, финансы, мвф, брикс
Экономика, Банки, Финансы, МВФ, БРИКС
10:17 27.02.2025
 
БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ

Минфин: БРИКС намерен усилить координацию по реформированию управсистем МВФ и ВБ

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. БРИКС подчеркивает необходимость усиления координации позиций по реформированию систем управления Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) при одновременном укреплении потенциала Нового банка развития, сообщает Минфин РФ.
В Кейптауне 26 февраля на полях мероприятий "Большой двадцатки" состоялась первая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Бразилии. Заседание прошло в новом составе: с 1 января 2025 года Индонезия стала полноформатным членом объединения. На заседании также выступила по видеоконференцсвязи президент Нового банка развития Дилма Роусефф.
"Страны БРИКС подчеркнули необходимость усилить координацию позиций по вопросам реформирования систем управления МВФ и Всемирного банка при одновременном укреплении потенциала Нового банка развития", - говорится в материалах на сайте Минфина РФ по итогам состоявшейся встречи.
В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны также обсудили приоритеты работы на этот год. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков в своем выступлении выразил благодарность Бразилии за обеспечение преемственности в реализации практических инициатив, запущенных в рамках российского председательства в прошлом году. "Эти инициативы направлены на укрепление нашей совместной финансовой инфраструктуры – платежной, страховой и инвестиционной", – отметил Чебесков, его слова приводятся в материалах.
С презентацией, посвященной разработке Новой инвестиционной платформы, создать которую предложил президент РФ Владимир Путин, выступил начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов.
"В целях реализации договоренностей лидеров стран БРИКС, достигнутых на саммите в Казани в октябре 2024 года, предлагается на площадке Нового банка развития сформировать Рабочую исследовательскую группу для всесторонней проработки параметров Новой инвестиционной платформы, которая призвана стать эффективным механизмом, позволяющим в течение следующих десятилетий существенно увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС и Глобального Юга", – приводится в материалах его комментарий.
Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в апреле этого года в Вашингтоне на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, отметили в Минфине РФ.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
БРИКС будет искать альтернативные платежные системы, заявил лидер Бразилии
Вчера, 22:58
 
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