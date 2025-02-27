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Передачу полномочий по валютному контролю Казначейству могут отложить
Передачу полномочий по валютному контролю Казначейству могут отложить - 27.02.2025, ПРАЙМ
Передачу полномочий по валютному контролю Казначейству могут отложить
Минфин РФ предлагает отложить на два года, до 2028 года, наделение Федерального казначейства полномочиями агента по валютным операциям резидентов - участников... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T14:32+0300
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает отложить на два года, до 2028 года, наделение Федерального казначейства полномочиями агента по валютным операциям резидентов - участников бюджетного процесса в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия санкций. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Проектом предлагается внести изменения в закон от 14 июля 2022 года № 353, согласно которому Федеральное казначейство получает полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. Согласно закону, резиденты, являющиеся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, с лицевыми счетами в Казначействе, должны проводить валютные операции через валютные счета Казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета ведомства в Банке России. Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений. "Указанное выше требование лишает резидентов возможности осуществлять с 1 января 2026 года расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как отмечает Минфин, из-за последних блокирующих санкций США в отношении Газпромбанка невозможно проведение платежей главных распорядителей бюджетных средств в валютах недружественных стран. Санкции США против Газпромбанка создают затруднения и с проведением платежей в валютах дружественных стран (кроме отдельных направлений расходов). "Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков вступления в силу положений, предусмотренных частью 1 статьи 4 закона № 353-ФЗ, как минимум, еще на два года", - говорится в пояснительной записке. По оценке Минфина, наделение Казначейства полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2028 года и сохранение для резидентов возможности осуществлять до этой даты операции через свои банковские счета в уполномоченных банках позволит минимизировать в текущих обстоятельствах неисполнение резидентами обязательств в иностранной валюте.
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финансы, банки, минфин, рф
Экономика, Финансы, Банки, Минфин, РФ
Передачу полномочий по валютному контролю Казначейству могут отложить
Минфин предложил отложить полномочия Казначейства как агента валютного контроля
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает отложить на два года, до 2028 года, наделение Федерального казначейства полномочиями агента по валютным операциям резидентов - участников бюджетного процесса в связи с усилением санкционного давления и неопределенностью сроков снятия санкций. Соответствующий законопроект, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом предлагается внести изменения в закон от 14 июля 2022 года № 353, согласно которому Федеральное казначейство получает полномочия агента валютного контроля с 1 января 2026 года. Согласно закону, резиденты, являющиеся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, с лицевыми счетами в Казначействе, должны проводить валютные операции через валютные счета Казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета ведомства в Банке России.
Речь идет об операциях со средствами федерального бюджета, средствами во временном распоряжении федеральных казенных учреждений, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и средствами федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений.
"Указанное выше требование лишает резидентов возможности осуществлять с 1 января 2026 года расчеты через свои счета, открытые в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как отмечает Минфин, из-за последних блокирующих санкций США в отношении Газпромбанка невозможно проведение платежей главных распорядителей бюджетных средств в валютах недружественных стран. Санкции США против Газпромбанка создают затруднения и с проведением платежей в валютах дружественных стран (кроме отдельных направлений расходов).
"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков вступления в силу положений, предусмотренных частью 1 статьи 4 закона № 353-ФЗ, как минимум, еще на два года", - говорится в пояснительной записке.
По оценке Минфина, наделение Казначейства полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2028 года и сохранение для резидентов возможности осуществлять до этой даты операции через свои банковские счета в уполномоченных банках позволит минимизировать в текущих обстоятельствах неисполнение резидентами обязательств в иностранной валюте.
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