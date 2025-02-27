https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855322850.html

Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома

Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома

Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов,... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T16:11+0300

2025-02-27T16:11+0300

2025-02-27T16:11+0300

бизнес

минпромторг

антон алиханов

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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов. "Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани. Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих. "Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.

https://1prime.ru/20250224/minpromtorg-855215656.html

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бизнес, минпромторг, антон алиханов