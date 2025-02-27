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Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома
Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома - 27.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома
Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов,... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T16:11+0300
2025-02-27T16:11+0300
бизнес
минпромторг
антон алиханов
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов. "Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани. Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих. "Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.
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бизнес, минпромторг, антон алиханов
Бизнес, Минпромторг, Антон Алиханов
16:11 27.02.2025
 
Минпромторг готов адаптировать меры поддержки автопрома

Минпромторг при необходимости будет адаптировать меры поддержки автопрома

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ при необходимости будет адаптировать меры поддержки автомобильной отрасли из-за высоких ставок по автокредитам и макроэкономических факторов, сказал глава министерства Антон Алиханов.
"Мы видим риски, связанные с макроэкономическими факторами, прежде всего с высокими ставками автокредитования. При необходимости будем адаптировать наши меры поддержки. И продолжим работать над более точечной поддержкой спроса, что необходимо в том числе для развития подотрасли автокомпонентов", - сказал Алиханов в ходе координационного совета "О развитии производства автомобильных компонентов" в Казани.
Он также напомнил о тех мерах, которые Минпромторг уже реализует в целях создания и производства отечественных комплектующих.
"Донастроили требования 719-го постановления (о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - ред.), выделили средства на НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.) и обратный инжиниринг, предоставили займы ФРП (Фонда развития промышленности - ред.)", - уточнил Алиханов.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Минпромторг донастроит механизм уплаты утильсбора для машин из ЕАЭС
24 февраля, 22:23
 
БизнесМинпромторгАнтон Алиханов
 
 
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