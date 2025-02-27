https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855326618.html

Минпромторг будет "обелять" отечественный рынок автокомплектующих

Минпромторг будет "обелять" отечественный рынок автокомплектующих - 27.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг будет "обелять" отечественный рынок автокомплектующих

Минпромторг России будет расширять номенклатуру автокомпонентов, подлежащих маркировке, и тем самым "обелять" отечественный рынок, сообщил глава министерства... | 27.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-27T17:39+0300

2025-02-27T17:39+0300

2025-02-27T17:39+0300

бизнес

технологии

минпромторг

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КАЗАНЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Минпромторг России будет расширять номенклатуру автокомпонентов, подлежащих маркировке, и тем самым "обелять" отечественный рынок, сообщил глава министерства Антон Алиханов в рамках заседания координационного совета по промышленности. "Мы будем "обелять" рынок комплектующих и запчастей, которые используются для обслуживания автомобилей. У нас уже начался эксперимент по маркировке стекол, свечей зажигания и фильтров. Дальше нужно последовательно расширять охват номенклатуры системой прослеживаемости", - сказал он. Правительство Российской Федерации ранее в феврале утвердило эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов компонентов транспортных средств и устройств с двигателем внутреннего сгорания, который будет проводиться с 25 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации. В эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители масляных фильтров, свечей зажигания, автомобильных стекол. Его участниками также станут импортеры этих товаров и организации оптовой и розничной торговли.

https://1prime.ru/20250227/minpromtorg-855322850.html

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бизнес, технологии, минпромторг