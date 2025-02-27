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Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов - 27.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250227/mintrans-855309498.html
Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов
Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов - 27.02.2025, ПРАЙМ
Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов
Минтранс РФ предлагает внести изменения в законодательство, предусмотрев индексацию на уровень фактической инфляции цены госконтрактов на строительство... | 27.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-27T12:23+0300
2025-02-27T12:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает внести изменения в законодательство, предусмотрев индексацию на уровень фактической инфляции цены госконтрактов на строительство инфраструктурных объектов, сообщил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов. По его словам, одним из крайне важных моментов для всех строителей и инвесторов является справедливое определение цены себестоимости строительства. "В нынешних условиях понятно, что у нас существенно меняется и инфляция, нагрузки отдельные, связанные с лизинговыми платежами, с кредитной нагрузкой, их очень тяжело предсказывать, они меняются достаточно динамично. Поэтому предложение Минтранса заключается именно в том, чтобы максимально оперативно обеспечить корректировку цены государственных контрактов, справедливое определение сметной стоимости планируемых объектов", - сказал Иванов. Многие инфраструктурные проекты, отметил он, реализуются 3-5 лет, и, фиксируя цену контракта в таком долгом периоде, где-то может получиться "разрыв", например сдвиг сроков. "Предлагаем здесь использовать для цены контракта определение индексов фактической инфляции", - озвучил Иванов идею Минтранса. Позже, отвечая на вопрос РИА Новости, он уточнил, что предложение должно коснуться новых государственных контрактов, которые будут заключаться. "Это требует внесения изменений в 44-й Федеральный закон (закон о контрактной системе в сфере госзакупок - ред.). Мы такую инициативу прорабатываем с остальными ФОИВами, с Минстроем, в том числе, с Минэкономразвития", - сообщил первый замминистра. Другие детали он не уточнил. "Если в федеральный закон будут поддержаны изменения, там будет определено, на какие контракты… При проработке закона определим, какие именно. Прежде всего, это длинные, крупные, капиталоемкие проекты, которые с длинным сроком реализации", - ответил Иванов.
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россия
Экономика, РОССИЯ
12:23 27.02.2025
 
Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов

Минтранс предложил узаконить индексацию на инфляцию цен госконтрактов на строительство

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство транспорта РФ
Министерство транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает внести изменения в законодательство, предусмотрев индексацию на уровень фактической инфляции цены госконтрактов на строительство инфраструктурных объектов, сообщил первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
По его словам, одним из крайне важных моментов для всех строителей и инвесторов является справедливое определение цены себестоимости строительства.
"В нынешних условиях понятно, что у нас существенно меняется и инфляция, нагрузки отдельные, связанные с лизинговыми платежами, с кредитной нагрузкой, их очень тяжело предсказывать, они меняются достаточно динамично. Поэтому предложение Минтранса заключается именно в том, чтобы максимально оперативно обеспечить корректировку цены государственных контрактов, справедливое определение сметной стоимости планируемых объектов", - сказал Иванов.
Многие инфраструктурные проекты, отметил он, реализуются 3-5 лет, и, фиксируя цену контракта в таком долгом периоде, где-то может получиться "разрыв", например сдвиг сроков.
"Предлагаем здесь использовать для цены контракта определение индексов фактической инфляции", - озвучил Иванов идею Минтранса.
Позже, отвечая на вопрос РИА Новости, он уточнил, что предложение должно коснуться новых государственных контрактов, которые будут заключаться. "Это требует внесения изменений в 44-й Федеральный закон (закон о контрактной системе в сфере госзакупок - ред.). Мы такую инициативу прорабатываем с остальными ФОИВами, с Минстроем, в том числе, с Минэкономразвития", - сообщил первый замминистра.
Другие детали он не уточнил. "Если в федеральный закон будут поддержаны изменения, там будет определено, на какие контракты… При проработке закона определим, какие именно. Прежде всего, это длинные, крупные, капиталоемкие проекты, которые с длинным сроком реализации", - ответил Иванов.
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ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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